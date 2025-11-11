Święto Niepodległości. "Za jej krajobrazy", "bo to nasz dom". A za co wy kochacie Polskę?

11 listopada obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości. Dzień ten przypomina nam o rocznicy wyzwolenia Polski spod 123 lat zaborów, co wydarzyło się w 1918 roku. W całym kraju pojawiają się flagi narodowe, organizowane są marsze, wiece, biegi, przedstawienia i koncerty. To też idealny moment na chwilę zadumy, by odpowiedzieć sobie na pytanie: za co cenimy nasz kraj. Piszecie: "za jej piękne krajobrazy - od morza aż po Tatry", "za zapach lasu po deszczu", "za bogaty i piękny język polski", "kochamy Polskę, bo to nasz dom — tu biją nasze serca". A za co wy kochacie Polskę? Jak świętujecie rocznicę tamtych wydarzeń? Czekamy na wasze relacje, zdjęcia oraz filmy.