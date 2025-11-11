Święto Niepodległości. "Za jej krajobrazy", "bo to nasz dom". A za co wy kochacie Polskę?

11 listopada 2025, 6:15
Kontakt24
Pokażcie, jak obchodzicie 11 listopadaShutterstock

11 listopada obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości. Dzień ten przypomina nam o rocznicy wyzwolenia Polski spod 123 lat zaborów, co wydarzyło się w 1918 roku. W całym kraju pojawiają się flagi narodowe, organizowane są marsze, wiece, biegi, przedstawienia i koncerty. To też idealny moment na chwilę zadumy, by odpowiedzieć sobie na pytanie: za co cenimy nasz kraj. Piszecie: "za jej piękne krajobrazy - od morza aż po Tatry", "za zapach lasu po deszczu", "za bogaty i piękny język polski", "kochamy Polskę, bo to nasz dom — tu biją nasze serca". A za co wy kochacie Polskę? Jak świętujecie rocznicę tamtych wydarzeń? Czekamy na wasze relacje, zdjęcia oraz filmy.

Autorka/Autor:est/dk

Na Rynku we Wrocławiu wybuchł pożar w ogródku gastronomicznym jednej z restauracji. Ogień został już ugaszony.

Pożar w restauracji na wrocławskim Rynku

10 listopada 2025, 13:06
tvn24.pl, Kontakt24

Na południu Maroka doszło do tragicznego wypadku. Samochód przewrócił się, w wyniku czego dwóch polskich obywateli poniosło śmierć - potwierdził rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wewiór. Pierwszą informację otrzymaliśmy na Kontakt24.

Tragiczny wypadek w Maroku. Nie żyje dwóch Polaków

10 listopada 2025, 13:05
tvn24.pl, Kontakt24

Policjanci z Inowrocławia wyjaśniają okoliczności zabójstwa 67-latki, do którego doszło w miejscowości Janikowo w województwie kujawsko-pomorskim. Zatrzymano 58-letniego mężczyznę, który - jak podaje policja - był konkubentem ofiary. W chwili zatrzymania był nietrzeźwy.

Ciało kobiety w mieszkaniu. Zatrzymano jej konkubenta

10 listopada 2025, 10:44
Kontakt24/TVN24

Na Kontakt24 otrzymaliśmy informację, że w nocy z soboty na niedzielę ktoś zerwał polskie flagi z budynków przy ulicy Kochanowskiego w Warszawie. Sprawę bada policja.

Flagi zerwane z budynków. Jedna w koszu, inna w studzience

10 listopada 2025, 7:21
Kontakt24, tvnwarszawa.pl

Pieniądze na in vitro w tym roku się skończyły? Resort zdrowia potwierdza i informuje, że nie zamierza przeznaczać dodatkowych środków na realizację programu. Część klinik leczenia niepłodności wstrzymała procedury in vitro ze względu na brak funduszy. Docierają do nas sygnały od zawiedzionych kobiet starających się o dziecko w różnych polskich miastach. Jak udało nam się ustalić, niektóre transfery zarodków odwoływane są już po tym, jak pacjentka zaczęła przygotowanie farmakologiczne.

Skończyły się pieniądze na in vitro? Sygnały od pacjentek, komentarze lekarzy

8 listopada 2025, 12:53
tvn24.pl

Strażacy interweniowali w sobotę rano w Słupsku, gdzie doszło do pożaru mieszkania w bloku. Jedna osoba nie przeżyła, a inna została przewieziona do szpitala.

Tragiczny pożar w Słupsku, jedna osoba nie przeżyła

8 listopada 2025, 11:31
TVN24, Kontakt24

W Łazach w powiecie węgrowskim (Mazowieckie) funkcjonował nielegalny dom opieki dla seniorów. Sprawa wyszła na jaw, kiedy syn jednej z pensjonariuszek przyjechał do niej w odwiedziny. Kobieta była nieprzytomna, miała siną twarz i głowę. - Okazało się, że jej stan wynikał z podawanych jej leków. Odbywało się to bez konsultacji z lekarzem - opowiedział redakcji Kontakt24 mężczyzna.

"Zastałem mamę nieprzytomną. Wyglądała, jakby umierała"

5 listopada 2025, 15:58
Kontakt24, tvnwarszawa.pl

Kierowca skody, który w niedzielę uciekał przed policjantami, usłyszał trzy zarzuty. Jak poinformowała prokuratura, przyznał się do zarzucanych mu czynów. Został objęty dozorem policji, nie może też opuszczać kraju. Służby ustaliły, że w trakcie ucieczki nie jechał sam - podróżowała z nim 7-letnia córka.

Uciekał przed policjantami, w aucie była jego 7-letnia córka. Usłyszał zarzuty

4 listopada 2025, 17:06
tvnwarszawa.pl

W wyniku ataku hakerskiego wyciekły dane klientów sklepu internetowego firmy Grycan - poinformowała biznesową redakcję tvn24.pl sieć lodziarni. Firma zapewnia, że sytuacja została opanowana, a sklep działa już bezpiecznie.

Wyciek danych klientów znanej polskiej firmy

4 listopada 2025, 15:20
tvn24.pl, TVN24

Na autostradzie A4 w miejscowości Zaczarnie (Małopolskie) wywróciła się cysterna przewożąca farbę budowlaną. Ta na szczęście nie wylała się na jezdnię. Kierowca zdołał sam opuścić pojazd. Dostał mandat. Utrudnienia mogą potrwać do późnych godzin wieczornych.

Na autostradzie wywróciła się cysterna. Przewoziła farbę 

2 listopada 2025, 15:47
tvn24.pl

W Palmirach (Mazowieckie) spłonął samochód osobowy. Nikt nie został poszkodowany. Informację oraz zdjęcia z miejsca zdarzenia otrzymaliśmy na Kontakt24.

Słup dymu nad krajową "siódemką"

2 listopada 2025, 14:31
tvnwarszawa.pl

Przez Warszawę i okoliczne powiaty przeszła burza. Przyniosła przelotny, ale silny deszcz. Połamała drzewa w kilku dzielnicach. W jednym ze zderzeń ucierpiał pieszy, na którego spadła gałąź. W sumie na terenie województwa mazowieckiego strażacy odnotowali 251 zgłoszeń.

Przeszła burza, połamała drzewa. Jedno raniło pieszego

30 października 2025, 16:28
Aktualizacja: 30 października 2025, 18:28
tvnwarszawa.pl, TVN24

W czwartek po południu na Puławskiej doszło do wypadku z udziałem motocyklisty. Były duże utrudnienia w kierunku Śródmieścia.

Wypadek motocyklisty. "Ogromne utrudnienia"

30 października 2025, 18:20
tvnwarszawa.pl

Samolot mający wylecieć z Krakowa do Paryża w czwartek rano nie wystartował w wyniku zgłoszenia o zadymieniu. Na miejscu pojawiła się straż pożarna. 155 pasażerów opuszcza maszynę - poinformowały władze lotniska.

Incydent na krakowskim lotnisku. Pilot zgłosił dym

30 października 2025, 10:56
tvn24.pl, Kontakt24