Święto Niepodległości. Jak świętujecie? Za co kochacie Polskę?

11 listopada obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości. Dzień ten przypomina nam o rocznicy wyzwolenia Polski spod 123 lat zaborów, co wydarzyło się w 1918 roku. W całym kraju pojawiają się flagi narodowe, organizowane są marsze, wiece, biegi, przedstawienia i koncerty. To też idealny moment na chwilę zadumy i odpowiedzenie sobie na pytanie: za co cenimy nasz kraj. A jak wy świętujecie rocznicę tamtych wydarzeń? Za co kochacie Polskę? Czekamy na wasze relacje, zdjęcia oraz filmy.