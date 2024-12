Kolorowe, ekologiczne, świecące. Pokażcie nam swoje choinki!

Rodzinne tradycje, regionalne dania, światełka na domach i balkonach, prezenty dostarczane przez Świętego Mikołaja, Aniołka czy Dziadka Mroza - w każdym domu Święta Bożego Narodzenia wyglądają trochę inaczej, ale to, co łączy większość z nich, to choinka. Są małe, średnie, duże. Mogą być sztuczne lub prawdziwe. Ubrane spontanicznie i chaotycznie albo dokładnie przemyślane, w wybranej kolorystyce. Niektóre świecą kolorami, inne na złoto lub biało. A pod każdą z nich, w wigilijny wieczór pojawią się upominki dla naszych najbliższych. A wy jak udekorowaliście swoje domy, balkony i świąteczne drzewka? Czekamy na wasze zdjęcia!