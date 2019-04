Czołowe zderzenie. Kobieta przetransportowana do szpitala

Dwa samochody zderzyły się w Jordanowie Śląskim (Dolnośląskie). Kierująca fiatem z obrażeniami ciała trafiła do szpitala. Informację i zdjęcia otrzymaliśmy na Kontakt 24.

Informacja o wypadku na drodze krajowej numer 8 wpłynęła do policji po godzinie 16.

- Do zderzenia doszło w Jordanowie Śląskim na ulicy Wrocławskiej - przekazał st. sierż. Dariusz Rajski z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu. - Kierujący audi podczas manewru wyprzedzania uderzył w jadącego przeciwległym pasem fiata. Kierująca tym samochodem została przetransportowana do szpitala - poinformował.

Kobieta w szpitalu

- Policjanci kwalifikują to zdarzenie jako wypadek, wynika z tego, że zakładają, że pobyt kobiety w szpitalu potrwa dłużej niż siedem dni - powiedział policjant.

Jak dodał, kierowca audi był trzeźwy. Utrudnienia w ruchu na odcinku, gdzie doszło do zderzenia, zakończyły się o godzinie 18.