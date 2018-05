Czekolada rozlana na autostradzie. A2 zablokowana

Poważne utrudnienia na wielkopolskim odcinku A2. Kierowca cysterny, w której znajdowała się płynna czekolada, z niewiadomych przyczyn uderzył w barierki na wysokości Słupcy. Samochód przewrócił się na bok, a czekolada wylała się na jezdnię. Autostrada w obu kierunkach jest całkowicie zablokowana. Pierwszą informację i zdjęcia otrzymaliśmy na Kontakt 24.

Do zdarzenia doszło po godzinie 5 na autostradzie A2 między Poznaniem a Koninem, w miejscowości Graboszewo koło Słupcy.

- Kierowca cysterny przewożącej płynną czekoladę z nieznanych przyczyn uderzył w barierki. Niestety czekolada rozlała się na dwa pasy. Oba pasy autostrady są zablokowane - powiedziała w rozmowie z TVN24 asp. sztab. Marlena Kukawka, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Słupcy.

Jak dodała policjantka, w wyniku zdarzenia ranny został kierowcy cysterny. Przewieziono go do szpitala. Policja zorganizowała objazdy.

- Korki są olbrzymie. Tak jak możemy, staramy się to rozładować, ale sytuacja jest trudna i prosimy kierowców o uzbrojenie się w cierpliwość - zakończyła asp. Kukawka.

Usuwanie czekolady

Na miejscu pracuje również straż pożarna.

- Czekamy na pomoc drogową, która pomoże nam postawić przewróconą cysternę na koła, bo ona w tej chwili leży na środku drogi - powiedział w rozmowie z TVN 24 st. bryg. Bogdan Kowalski, oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Słupcy. - Wyciek czekolady z cysterny został już przez nas uszczelniony.

Jak mówił strażak, na jezdni utworzyła się gruba warstwa czekolady.

- Usuwanie czekolady potrwa kilka godzin. Czekolada, która zastyga na jezdni, jest gorsza niż śnieg. Niestety przed zamknięciem autostrady kierowcy rozjeździli ją na kilka kilometrów - powiedział bryg. Kowalski.

Jak dodał strażak, czekolada zostanie usunięta strumieniami ciepłej wody pod ciśnieniem. - To jedyna możliwość, która pozwoli nam zlikwidować śliską nawierzchnię. Nawet jeżeli zdejmie się warstwę czekolady mechanicznie, to i tak ona wnika w podłoże i trzeba wymyć to wszystko z asfaltu - wyjaśnił.

Czekolada wylała się na na autostradę Źródło: TVN 24