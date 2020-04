Czarny dym nad miastem. Palą się podkłady kolejowe

Kłęby dymu objęły okolice ulicy Wałowej w Katowicach. Palą się podkłady kolejowe. Jak informuje straż pożarna, akcja gaśnicza może być długotrwała. Nagranie z katowickich Szopienic otrzymaliśmy na Kontakt 24.

Informację o pożarze strażacy otrzymali przed godziną 17.30. Kapitan Adam Kryla z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach przekazał, że początkowo zadysponowanych zostało pięć zastępów straży pożarnej, wezwano jednak kolejne.

Płoną podkłady, ścinki drzew

- Na miejscu pracuje siedem zastępów z rejonu Katowic. Palą się podkłady kolejowe o powierzchni 50 metrów kwadratowych. Oprócz tego palą się pobliskie ścinki drzew. Sytuacja na tę chwilę nie jest opanowana - przed godziną 19 przekazał strażak.

Adam Kryla dodał, że nie wiadomo ile potrwa akcja. - Podkłady kolejowe to materiał, który bardzo ciężko zgasić. Są nasączone różnymi substancjami. Nie wiadomo jak długo akcja może potrwać, możliwe, że będą to działania długotrwałe - powiedział.

Nieznana przyczyna pożaru

Strażak dodał, że jest to miejsce, w którym dochodziło już do pożarów i w tamtych przypadkach było to podpalenie przez nieustaloną osobę. Nie wiadomo jeszcze, co było przyczyną dzisiejszego pożaru w rejonie ulicy Wałowej. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych.