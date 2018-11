Biegł obok auta, chwilę później przeskoczył je. "Byłem w szoku"

Niesamowitą sytuację przeżył Reporter 24, kiedy obok jego samochodu pojawił się jeleń. Biegł przez chwilę obok pojazdu, a następnie przeskoczył auto i ruszył w dalszą drogę. Tę niecodzienna sytuację udało się zarejestrować na trasie pomiędzy Dąbrówką a Goliną Wielką (Wielkopolskie). - Jak tylko go zobaczyłem, postanowiłem go nagrać - tłumaczył pan Bartek, a nagranie z telefonu wysłał na Kontakt 24.

Autor: ~Bartek Na Antenie Wykorzystany w serwisie odtwórz

Do zdarzenia doszło w poniedziałek po południu.

- Jechałem do rodziny. To krótka trasa, pokonuję ją codziennie, jeżdżąc tamtędy do pracy. Sporadycznie widuję na tym odcinku sarny, ale takiego jelenia widziałem po raz pierwszy - relacjonował pan Bartek.

"Przeskoku się nie spodziewałem"

Jak mówił Reporter 24, jeleń przez kilka sekund biegł przez pola obok samochodu. - Kiedy go zobaczyłem, zwolniłem do 35 kilometrów na godzinę. Nie chciałem ryzykować zderzenia, bo to jest dzikie zwierzę i nie wiadomo, jak się zachowa, czy zostanie na polu, czy postanowi wyjść na jezdnię - tłumaczył mężczyzna.

- Zwolniłem, bo chciałem zobaczyć, co zrobi, ale tego przeskoku się nie spodziewałem - dodał pan Bartek.

Reporter 24 powiedział też, że nie mógł przegapić takiej sytuacji. - Jak tylko go zobaczyłem, postanowiłem go nagrać. Od razu podałem telefon mojej dziewczynie. To niecodzienna sytuacja, byłem w szoku - podkreślił.

" Z tego rodzaju sytuacjami należy się liczyć"

O komentarz do nagrania zwróciliśmy się do Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych.

- Trzeba pamiętać, że jesień - zwłaszcza okres rykowiska, ale to już za nami - to czas, kiedy wiele zwierząt migruje w poszukiwaniu pożywienia czy nowego miejsca bytowania - tłumaczył Krzysztof Trębski, rzecznik prasowy Lasów Państwowych.

Jak dodał, jelenie największą aktywność przejawiają o zmierzchu i o świcie. - Biorąc pod uwagę, jak gęsta jest sieć dróg i to, że lasy zajmują 30 procent powierzchni Polski, w wielu miejscach drogi przecinają trasy wędrówek zwierząt i z tego rodzaju sytuacjami należy się liczyć - przekazał Trębski.

Rzecznik Lasów Państwowych zaapelował też o zachowanie szczególnej ostrożności u kierowców. - Praktycznie każdy przejazd przez las w Polsce jest oznakowany znakiem drogowym A-18b, który ostrzega kierowcę o możliwości pojawienia się na jezdni dzikich zwierząt, nakazuje też zachować szczególną ostrożność. Warto traktować te znaki poważnie i nie bagatelizować ryzyka - podkreślił rzecznik.