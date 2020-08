AWACS przeleciał nad Warszawą

"Przed południem nad Warszawą krążył samolot wczesnego ostrzegania i radiolokacyjnego dozoru AWACS. Prawdopodobnie przelot miał związek z ćwiczeniami" - napisał pan Grzegorz i wysłał nam zdjęcia samolotu. Na Kontakt 24 otrzymaliśmy także wideo, na którym widać przelot maszyny.

Jak czytamy w komunikacie Sojuszniczego Dowództwa Sił Powietrznych NATO, które mieści się w bazie Ramstein w Niemczech, samolot stacjonuje w Polsce od 21 sierpnia w związku z ćwiczeniami "Aviation Detachment Rotation 20-4". W ramach tego ćwiczenia do bazy w Łasku koło Łodzi przyleciało z Niemiec 18 samolotów wielozadaniowych F-16 i ponad 300 żołnierzy sił powietrznych USA, którzy szkolą się razem z polskimi lotnikami.

Tymczasową bazą dla AWACS-a stało się natomiast lotnisko w podkrakowskich Balicach. AWACS, czyli Airborne Early Warning And Control, to maszyna wczesnego ostrzegania i radiolokacyjnego dozoru. Współpracując ściśle z polskim Centrum Operacji Powietrznych, załoga AWACS będzie zabezpieczać i wspierać polskie i amerykańskie myśliwce. Maszyna ma stacjonować w Krakowie do 28 sierpnia.

Pokaz obecności

Jak informuje NATO-wskie dowództwo, działania te to część środków, jakie Sojusz zaczął wdrażać od 2014 r., czyli od czasu zajęcia Krymu przez Rosję. Ich celem jest zapewnienie sojuszników na wschodniej flance o zaangażowaniu i solidarności NATO, a także odstraszanie ewentualnej agresji.

Sojusznicze dowództwo podkreśla, że stacjonująca w bazie lotniczej Geilenkirchen w Niemczech flota NATO złożona z 14 samolotów AWACS prowadzi szeroki zakres operacji. Były wśród nich loty wykonywane na rzecz globalnej koalicji, która walczyła z tak zwanym Państwem Islamskim, a obecnie jest to na przykład wsparcie dla operacji Sea Guardian, którą NATO prowadzi na Morzu Śródziemnym. Misje wykonywane w przestrzeni powietrznej państw znajdujących się we wschodniej części NATO, w tym Polski, obejmują takie zadania jak loty zwiadowcze, wsparcie prowadzonych ćwiczeń albo pokazy obecności prezentowane w formie przelotów na niezbyt wysokim pułapie - wyjaśniono w komunikacie.

Jeden z takich przelotów obserwowaliśmy w sobotę w Warszawie.

Autor: ~Władek Broda