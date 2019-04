Auto dachowało po zderzeniu. Nie żyje 9-latek

Do wypadku doszło na drodze wojewódzkiej numer 382 w pobliżu miejscowości Piława Górna (Dolnośląskie). Zderzyły się dwa samochody osobowe. Na miejscu zginął 9-latek, natomiast jego mamę do szpitala zabrał śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Pierwszą informację i zdjęcia otrzymaliśmy na Kontakt 24.

Do wypadku doszło po godzinie 15.30.

- Dwa samochody osobowe zderzyły się na trasie Ząbkowice Śląskie - Świdnica w pobliżu miejscowości Piława Górna - przekazała starsza aspirant Monika Kaleta z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.

- Prawdopodobną przyczyną było wymuszenie pierwszeństwa przez kobietę, która wjeżdżała z drogi podporządkowanej na główną. Zderzyła się bokiem z jadącym prawidłowo samochodem, później doszło do dachowania - dodała.



- W wyniku poniesionych obrażeń kobieta w stanie krytycznym została przetransportowana Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym do szpitala we Wrocławiu. Jej dziewięcioletni syn, mimo reanimacji, poniósł śmierć na miejscu - relacjonowała st. asp. Kaleta.



Jak dodała policjantka, osobom podróżującym drugim samochodem nic się nie stało.



Na miejscu pracuje policja pod nadzorem prokuratora.