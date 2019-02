Anioł znów poszybował. Trwa karnawał w Wenecji

Niesamowity Lot Anioła oficjalnie obwieścił karnawał w Wenecji. W to coroczne święto ulice miasta po raz kolejny zapełniły się wielobarwnymi strojami, tajemniczymi maskami. Zabrakło jednak plastikowego konfetti, którego użycia zabroniły w tym roku władze miasta. Zdjęcia i nagrania z przygotowań oraz rozpoczęcia karnawału po raz siódmy otrzymaliśmy na Kontakt 24 od pana Krzysztofa.

Zjawiskowy Lot Anioła obwieścił rozpoczęcie kulminacyjnego punktu dorocznego karnawału w Wenecji. Historia Il Carnevale di Venezia sięga XIII wieku. Jest to najpopularniejszy karnawał w Europie, a także ostatnia taka zabawa przed rozpoczynającym się wkrótce Wielkim Postem.

Karnawał w Wenecji rozpoczął się w sobotę, 16 lutego. Od tego dnia całe miasto rozbrzmiewa echami muzyki. Centralne obchody karnawału odbywają się na Placu Świętego Marka a także w Canal Grande. Główną atrakcją są przedstawienia, które odgrywane są nie tylko w teatrach ale też na ulicach miasta.

Ozdobne maski, różnobarwne stroje

Na miejscu jest pan Krzysztof, który już po raz siódmy dzieli się z nami swoją relacją. - Ekscytujący lot Anioła oficjalnie rozpoczął uroczystości karnawałowe na Placu Świętego Marka. Na to wydarzenie turyści oczekiwali wśród grup rekonstrukcyjnych w historycznych strojach i w otoczeniu świty Doży Weneckiego - mówił Reporter 24.

Na zdjęciach oraz nagraniach przesłanych do naszej redakcji, widzimy ludzi przebranych w stroje z dawnych epok. Wszyscy noszą też kolorowe maski. Te tradycyjne produkowane są w luksusowych warsztatach i wywodzą się z Commedie dell' Arte (komedii ludowej) - historycznych teatrów ulicznych.

Jak podkreślił pan Krzysztof, zgodnie z tradycją, tegorocznym "aniołem" została ubiegłoroczna zwyciężczyni konkursu piękności, Marii Erica Chia. - W tym roku lot Anioła poprzedził lot wojownika, Micola Rossiego. Całość uświetni świta Doży Weneckiego wraz z Europejskim Konsorcjum Pageants oraz grupa historyczna Maski Mario" - tłumaczył.

W tym roku bez plastikowego konfetti

Tuż przed kulminacją imprez tegorocznego karnawału władze Wenecji wprowadziły zakaz używania plastikowych konfetti w granicach całego miasta. Celem tej decyzji jest chęć niedopuszczenia do zasypania uliczek, placów i kanałów groźnym dla środowiska plastikiem.



W wydanym przez siebie rozporządzeniu burmistrza Luigi Brugnaro przypomniał, że do Wenecji, chronionej przez UNESCO, przybywają co roku miliony turystów, by "podziwiać dziedzictwo, które musi zostać zachowane".

