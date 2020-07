15-latek na skuterze zderzył się z autem. Śmigłowiec w akcji

15-letni chłopak z obrażeniami ciała został przetransportowany śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do gdańskiego szpitala. Jak podaje policja, jadąc skuterem wymusił pierwszeństwo na prawidłowo kierującej samochodem. Zdjęcia z miejscowości Garczegorze (Pomorskie) otrzymaliśmy na Kontakt 24.

Do zdarzenia doszło w piątek około godziny 15.30 na terenie powiatu lęborskiego.

- Kierujący skuterem małoletni, 15-letni mieszkaniec powiatu lęborskiego wymusił pierwszeństwo przejazdu na prawidłowo jadącej skodą 27-letniej mieszkance także powiatu lęborskiego. W wyniku tego zdarzenia kierujący skuterem odniósł obrażenia ciała. Został przetransportowany śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do gdańskiego szpitala - przekazała asp. sztab. Magdalena Zielke z Komendy Powiatowej Policji w Lęborku.

Apel do rodziców

Oficer prasowa poinformowała, że w miejscu zdarzenia pracowali policjanci, kierowali ruchem.

- Zabezpieczyli teren oraz ślady zdarzenia i przesłuchiwali świadków tego niestety poważnego zdarzenia drogowego - mówiła.

Jak zaznaczyła Magdalena Zielke, policjanci apelują do rodziców młodych osób, by zwracali uwagę na to, czym poruszają się ich dzieci, by były bezpieczne.