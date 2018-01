Zoe rozczuliła Toma Hanksa i Was. Oto najlepszy materiał 2017 roku

Oddaliście niemal osiemset głosów w plebiscycie na najlepszy materiał minionego roku. Walka była zacięta, ale zwycięzca jest tylko jeden. Londyn, Tom Hanks i płacząca córka Reportera 24, która rozczuliła znanego aktora. Nagranie z małą Zoe podbiło Wasze serca i zdobyło aż 26 procent głosów. Drugie miejsce i 18 procent głosów zdobyła relacja pana Bartosza wprost spod zamarzniętej tafli jeziora Głębokiego. Trzecia pozycja dla materiału z września i bociana z Glinojecka. Gratulujemy i czekamy na kolejne relacje!

Superksiężyc w obiektywach Reporterów 24 Głosuj Który materiał był najlepszy? Karambol-gigant na A1 2%

Płetwonurek przesyła zdjęcia spod tafli zamarzniętego jeziora 18%

Kierowca "holował" psa za samochodem 1%

Bóbr przestraszył się petard, na miejsce ruszyli strażacy 4%

Żołnierze wysłali niezwykłe zdjęcie na Dzień Matki 4%

Samotny lot Polaka Boeingiem 737 5%

Dramatyczna akcja ratowania płonącej wieży kościoła 4%

Rogatka w górze, bohaterska dróżniczka nie pozwala jechać 11%

Bocian chodził po pasach, spotkał go Reporter 24 14%

Polak na pokładzie samolotu, w którym wybuchł silnik 2%

Tom Hanks próbuje uspokoić córkę Reportera 24 26%

Superksiężyc w obiektywach Reporterów 24 9% Dziękujemy za oddany głos! 763 oddanych głosów

I miejsce: Materiał listopada: Tom Hanks próbuje uspokoić córkę Reportera 24

"Sytuacja była dość komiczna" - napisał do naszej redakcji pan Jacek, który razem z rodziną spotkał w Londynie Toma Hanksa. Córka Reportera 24 nie była jednak zachwycona zdarzeniem i cały czas płakała. Do akcji wkroczył sam aktor, który krzyknął "przynieś mi to płaczące dziecko". Później Hanks próbował uspokoić 2,5-latkę. Zobacz więcej

II miejsce: Materiał lutego: Płetwonurek przesyła zdjęcia i ostrzega

Reporter 24, który jest płetwonurkiem, przesłał do nas zdjęcia zamarzniętego jeziora Głębokiego (woj. lubuskie) z perspektywy osoby znajdującej się pod lodem. Zrobił to, ponieważ chciał pokazać czyhające niebezpieczeństwo. - To, że lód jest gruby nie oznacza, że jest bezpieczny. Tu, gdzie widać pęcherze uwięzionego powietrza lód ma po 2 centymetry, ale już obok jest około 40 centymetrów - podkreśla mężczyzna w rozmowie Kontaktem 24. Zobacz więcej

III miejsce: Materiał września: Bocian przeszedł po pasach, spotkał go Reporter 24

Zupełnie niespeszony obecnością ludzi i samochodów, pewien bocian przechadzał się po przejściu dla pieszych w Glinojecku (Mazowieckie). Nagranie otrzymaliśmy na Kontakt 24. Zobacz więcej

Jeżeli byłeś świadkiem niezwykłego zdarzenia i udało Ci się nakręcić film lub uchwycić ciekawy moment na zdjęciu - podziel się z nami materiałem i przyślij je na Kontakt 24. Czekamy na Twoją relację, zostań Reporterem 24!