Zielona parada, przepędzanie zimy ogniem czy "Bój o Kołobrzeg"? Głosujcie

Za nami kolejny tydzień, czas wybrać materiał tygodnia Kontaktu 24. Przywitaliśmy wyczekiwaną wiosnę, a jej piękno uchwyciła Reporterka 24 Thean. Piotr przysłał niesamowite materiały z Fallas, czyli Święta Ognia w Walencji. Zdjęcia z barwnej parady otrzymaliśmy także z Irlandii. StuDJo YAVOR był na rekonstrukcji "Boju o Kołobrzeg", a Jaga_ podzieliła się z nami ujęciami Robaczego Księżyca. Który materiał był najlepszy?

Który materiał był najlepszy w tym tygodniu? "Bój o Kołobrzeg" oczami Reportera 24

Dzień Świętego Patryka w irlandzkim Swords

Przepędzają zimę ogniem. Reporter 24 z aparatem na Las Fallas

Za oknami widać już wiosnę

Robaczy Księżyc na pożegnanie zimy Głosuj Który materiał był najlepszy w tym tygodniu? "Bój o Kołobrzeg" oczami Reportera 24 27%

Dzień Świętego Patryka w irlandzkim Swords 0%

Przepędzają zimę ogniem. Reporter 24 z aparatem na Las Fallas 18%

Za oknami widać już wiosnę 0%

Robaczy Księżyc na pożegnanie zimy 55% Dziękujemy za oddany głos! 11 oddanych głosów zobacz wyniki

"Bój o Kołobrzeg" oczami Reportera 24

250 rekonstruktorów w żołnierskich mundurach, oryginalne wojskowe pojazdy. Przy molo w Kołobrzegu odtworzono kolejne epizody bitwy o miasto z marca 1945 roku. Było to jedno z największych tegorocznych widowisk historycznych w kraju. Zdjęcia otrzymaliśmy na Kontakt 24. Czytaj więcej



Tłumy na barwnej paradzie. Dzień Świętego Patryka w irlandzkim Swords

Irlandczycy i nie tylko hucznie obchodzili Dzień Świętego Patryka, patrona kraju. Setki tysięcy osób wychodziły na ulice, śpiewały i tańczyły. Tradycyjnie na zielono zaświeciło się też wiele obiektów, chociażby karuzela London Eye. Zdjęcia i nagrania z irlandzkiego Swords otrzymaliśmy od Reportera 24 Piotra. Czytaj więcej

Przepędzają zimę ogniem. Reporter 24 z aparatem na Las Fallas

W Polsce topimy marzannę, mieszkańcy Walencji palą wszystko to, co złe. Stąd nazwa Las Fallas, czyli ognie - wyjaśnia Piotr, Reporter 24 i mieszkaniec Walencji, który pokazał nam, jak obchodzi się tamtejsze Święto Ognia. Zdjęcia i nagrania z Hiszpanii przysłał na Kontakt 24. Czytaj więcej

Za oknami widać już wiosnę

Piękna, słoneczna aura dotarła w niedzielę do wielu regionów Polski. Temperatura miejscami przekroczyła 21 stopni Celsjusza. W parkach i rezerwatach pojawili się spacerowicze spragnieni ciepła i słońca. Czytaj więcej

Robaczy Księżyc na pożegnanie zimy. Był wspaniały

Noc ze środy na czwartek należała do Pełni Robaczego Księżyca. To znak, że pożegnaliśmy zimę, a zarazem przywitaliśmy wiosnę. Niektórym z was udało się uchwycić to piękne zjawisko. Zdjęcia otrzymaliśmy na Kontakt 24. Czytaj więcej

***

Byliście świadkami niecodziennego zdarzenia lub chcecie pochwalić się nietypowym hobby? Prześlijcie swoje relacje do redakcji Kontaktu 24. Wasze materiały opublikujemy na naszym portalu tvn24.pl. Zdjęcia i filmy mają szansę pojawić się na antenie TVN24. W poprzednich głosowaniach na "materiał tygodnia" zwyciężyli:

Siedział przy drodze. Reporter 24 spotkał białego daniela

"Złapaliśmy kontakt wzrokowy". Niezwykłe spotkanie z rysiem

Do pandy zapakował cielaka

Budziła się ze snu zimowego. Nagrał ją Reporter 24

Zimowy krajobraz i skrzydlate modelki. Z kamerą w Górach Sowich

Na drogę wyskoczyła chmara jeleni. "Duże zaskoczenie"



"Łapki przymarzły mu do mostu". Na ratunek jenotowi



"Miałem mnóstwo szczęścia". Oko w oko z muflonami

Spłoszona przez psy, w pułapce. Pomogli strażacy

Tuńczyk za blisko trzy miliony euro. Rekordowa cena na japońskiej aukcji



"Świat wygląda jak zaczarowany". Atak zimy w obiektywie Reporterki 24