Zderzenie siedmiu aut, jedno w płomieniach. Ranni

Pięć samochodów osobowych, bus i ciężarówka zderzyły się na S8 w Porosłach (Podlaskie). Zapalił się samochód osobowy, częściowo spłonęła też naczepa ciężarówki. Straż pożarna nie wyklucza dwóch wypadków w tym samym miejscu. Zdjęcia i nagranie otrzymaliśmy na Kontakt 24.

Do zdarzenia doszło po godzinie 16 na drodze ekspresowej S8 na pasie w kierunku Białegostoku.

- Doszło do wypadku samochodu ciężarowego, busa i pięciu samochodów osobowych. Ogień pojawił się w osobowym fiacie panda. Częściowo spaliła się również naczepa ciężarówki - przekazał mł. bryg. Paweł Ostrowski, oficer prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku.

Jak dodał, strażacy na miejscu udzielali pomocy medycznej czterem osobom. Trzy z nich zostały zabrane do szpitala. Stan jednej z osób jest poważny.

- Na razie trudno określić, jak doszło do zderzenia tylu samochodów. Nie wiadomo, czy przyczyną był pożar jednego z nich i w którym momencie pojawił się ogień. Nie wykluczam, że doszło do dwóch równoległych zdarzeń w tym miejscu, ale to będzie wyjaśniać policja - zakończył bryg. Ostrowski.

Przez kilka godzin trasa była całkowicie zablokowana.

Jak poinformowała po godzinie 20 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, ruch w kierunku Białegostoku odbywa się jednym pasem.