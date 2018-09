Zderzenie samochodów. 19-latka zginęła, sześć osób w szpitalu

19-letnia kobieta zginęła, sześć osób zostało rannych po zderzeniu dwóch samochodów osobowych. Informację o wypadku w Dąbrowie Tomaszowskiej (Lubelskie) oraz zdjęcie otrzymaliśmy na Kontakt 24.

Do wypadku doszło około godziny 2 w nocy, na drodze krajowej numer 17.

- Zderzyły się dwa pojazdy, ford mondeo i skoda octavia - przekazała aspirant Agnieszka Leszek, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Lubelskim. - Fordem podróżowały trzy osoby, skodą cztery - doprecyzowała.

Jedna osoba nie żyje, sześć rannych

Jak poinformowała policjantka, śmierć na miejscu poniosła 19-letnia pasażerka forda. Dwóch podróżujących z nią mężczyzn trafiło do szpitala.

- Jeden z mężczyzn jadących fordem opuścił pojazd o własnych siłach, drugi natomiast leżał przy samochodzie. Ustalamy, który z nich był kierowcą. Cztery osoby jadące skodą również trafiły do szpitala - dodał aspirant Leszek. - Kierowca skody był trzeźwy - podkreśliła.

Nie wiadomo jeszcze, jak doszło do wypadku. Policyjne czynności trwały do godziny 6 rano. Do tego czasu krajowa "17" była zablokowana.