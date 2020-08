Zdalna, stacjonarna, hybrydowa. Jak u Was będzie wyglądała nauka?

Każdy mówi o powrocie do szkół. A co z dojazdami? Mieszkam w małej wsi, skąd do szkoły mam 40km. Nie ma kto mnie wozić, bo mama nie ma prawa jazdy, a jest samotna. Dotychczas mieliśmy jeden bus, ale właściciel powiedział, że od września nie puszcza busów, bo to jego prywatna firma i nie ma takiego obowiązku....