Zbliżają się komunie. Ile wydacie na uroczystość i prezenty?

W tym roku rodziny przygotowujące dzieci do pierwszej komunii świętej zapłacą więcej niż lata wstecz. Inflacja nie omija i tej strefy życia, bo wzrosły koszty nie tylko wynajmu sali i organizacji wydarzeń, ale i akcesoriów komunijnych czy prezentów. Wielu z nas zastanawia się także, ile pieniędzy włożyć do koperty z tej okazji. Ile planujecie przeznaczyć na uroczystość pierwszej komunii świętej? Oszczędzacie, a może wręcz przeciwnie? Ile gotówki zamierzacie dać do koperty? Czekamy na Wasze wpisy i opinie.

Komunia w cieniu inflacji

Wraz ze zbliżającym się majem przygotowania do organizacji pierwszej komunii świętej nabierają tempa. Niedługo kolejne dzieci staną przed ołtarzem w białych albach i garniturach i przyjmą jeden z najważniejszych sakramentów w Kościele katolickim. Niestety, przygotowania obejmują nie tylko listę modlitw i uczestnictwo w nabożeństwach, ale także zwykle spore wydatki.

Wielu z nas zastanawia się także, ile wypada włożyć do koperty z okazji tej uroczystości? O innych kwotach mówi się w kontekście rodziców chrzestnych, dziadków, a innych w odniesieniu do nieco dalszej rodziny.

Więcej o tym ile dać gotówki z okazji pierwszej komunii świętej czytaj na TVN24 Biznes.

A jak to wygląda u Was? Czy ze względu na wysokie ceny planujecie ograniczyć budżet na tę okazję? A może w myśl zasady, która mówi, że pierwsza komunia święta zdarza się raz w życiu, na niczym nie będziecie oszczędzać? Redakcja Kontaktu 24 czeka na Wasze wpisy.