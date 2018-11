Zajęli oba pasy, uniemożliwili wyprzedzanie. "Trochę to trwało"

Zablokowany przejazd autostradą to efekt zachowania kierowców dwóch samochodów ciężarowych, którzy przez dłuższy czas jechali równolegle obydwoma pasami A2. Nagranie przedstawiające irytujące zachowanie kierowców, zarejestrowane w rejonie Łodzi, otrzymaliśmy na Kontakt 24.

15 listopada około godziny 10 rano.

Pan Krystian, autor nagrania, jechał autostradą A2 w kierunku Warszawy. W okolicach Łodzi dwa samochody ciężarowe zablokowały oba pasy. Jak twierdzi Reporter 24, samochody jechały równolegle przez około 7 minut.

- Trochę to trwało. Nie wiem, co kieruje tymi osobami. Trudno mi zinterpretować powód ich zachowania, czy jest to czysta rywalizacja, czy chęć dotarcia do domu dwie minuty wcześniej - skomentował zachowanie kierowców.

"Może czas wstawić zakazy wyprzedzania"

- Dla osób, które podróżują autostradami, nie jest to zaskakujący widok. Zdarza się to dość często – podsumował pan Krystian.

Jego słowa potwierdził Arkadiusz Kuzio z Akademii Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. - Nic tylko płakać. Takie są realia polskich dróg. Może czas wstawić zakazy wyprzedzania dla kierowców pojazdów ciężarowych i to ich przebudzi - zastanawiał się w rozmowie z redakcją Kontaktu 24.

"Trochę szacunku"

- Szanowni kierowcy samochodów ciężarowych, trochę szacunku dla innych uczestników ruchu. Drogi nie należą jedynie do was - zaapelował. - Powiecie, że to wynik małej różnicy prędkości i będzie w tym racja, ale wystarczy trochę wyobraźni - podkreślił Kuzio.

Do jego apelu dołączył się również Reporter 24, który ocenił, że takie sytuacje powodują zagrożenie w ruchu.