Zaćmienie Słońca nad Argentyną. "Pogoda idealna, wrażenia niezapomniane"

We wtorek mieszkańcy części Chile i Argentyny mogli podziwiać całkowite zaćmienie Słońca. W Polsce mogliśmy je obserwować dzięki transmisjom. Zdjęcia z zachodniej Argentyny otrzymaliśmy na Kontakt 24.

Wtorkowe całkowite zaćmienie Słońca nie było widoczne z terenu Polski. Swym zasięgiem objęło południowy Pacyfik, środkowe Chile oraz środkową Argentynę.

Zjawisko - 80 kilometrów na północ od San Juan w zachodniej Argentynie - obserwował także Reporter 24 z córką. "Pogoda idealna, wrażenia jak zwykle niezapomniane" - napisał.

Co ciekawe, w pasie całkowitego zaćmienia leży jedno z największych obserwatoriów astronomicznych na świecie - La Silla w Chile, należące do Europejskiego Obserwatorium Południowego. To właśnie stamtąd transmitowane było to wydarzenie.

Maksimum zaćmienia było około godziny 22.40 naszego czasu.

To nie koniec kosmicznych atrakcji

16 lipca będziemy mieć okazję zobaczyć częściowe zaćmienie Księżyca. Widoczne będzie prawie w całej Europie, a także w Afryce, środkowej Azji i na Oceanie Indyjskim.

W Polsce zaćmienie będzie widoczne wieczorem przy wschodzie Księżyca. Zaćmienie półcieniowe rozpocznie się o 20.44, zaćmienie częściowe o 22.02, faza maksymalna nastąpi o godz. 23.32, koniec zaćmienia częściowego o godz. 1.00, a koniec zaćmienia półcieniowego o godz. 2.18. Maksymalna faza zaćmienia wyniesie 0,65.

