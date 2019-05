"Za miłość, za życie, za to, że jesteś". A Wy, za co kochacie swoje mamy?

Dziś szczególny dzień – święto wszystkich mam. Za co kochacie je najbardziej? Macie wyjątkowe wspomnienia związane z mamami? A może przygotowaliście prezent? Pochwalcie się nam. Czekamy również na wspólnie zdjęcia. Mamy, Wy też pochwalcie się tym, co dostałyście od swoich dzieci.

26 maja obchodzimy Dzień Matki Źródło: shuterstock

26 maja obchodzimy Dzień Matki. "Mamuś, kocham Cię" - napisał Piotr. Ola dodaje: - kocham Cię za miłość, którą mnie obdarzyłaś, za życie, które mi dałaś i za to, że jesteś.

"Brakuje słów, by podziękować za to, co dla mnie zrobiła. Była zawsze, gdy jej potrzebowałam. Choć nie była moją biologiczną mamą, to ją kocham najbardziej na świecie. Wspólne wieczory, pogawędki, gotowanie. Tego nie da się zapomnieć i opisać w kilku zdaniach. Kocham ją za tą miłość, którą mnie obdarzyła. Odeszła trzy lata temu, ale w moim sercu będzie na zawsze" - taką wiadomość otrzymaliśmy od Ani.

A Wy, za co kochacie swoje mamy? Przygotowaliście dla nich wyjątkowy prezent? Będą kwiaty, własnoręcznie zrobiona niespodzianka, wspólnie spędzony dzień? Mamy, Wy też pochwalcie się tym, co dostałyście od swoich dzieci. Czekamy również na wspólne zdjęcia i niezapomniane historie.