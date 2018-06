Za jadącym pociągiem paliła się trawa. Straż: przyczyną iskry z kół

Do czterech pożarów traw przy torowisku na odcinku Białogard - Szczecinek (Zachodniopomorskie) została w piątek wezwana straż pożarna. Jak poinformował rzecznik strażaków, przyczyną mogły być iskry wydobywające się spod kół jednego z pociągów. Zdjęcia z miejscowości Moczyłki otrzymaliśmy na Kontakt 24.

- Oczekując na przejeździe kolejowym na pociąg zauważyłem, że za ostatnim wagonem pociągu towarowego pali się trawa. Nie wiem, czy to z hamulców, czy czegoś innego. Wyglądało to jak w filmie "Powrót do przyszłości" - za jadącym pociągiem zaczynała palić się trawa - relacjonował Paolo. Jak dodał, natychmiast powiadomił straż pożarną. Okazało się, że na trasie pociągu nie był to jedyny pożar.

Cztery pożary

Informację Reportera 24 potwierdził oficer prasowy mł. bryg. Jacek Twardoń z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Białogardzie. Wiadomość dotarła do strażaków przed godziną 13.

- Pierwsze zgłoszenie o pożarze traw w okolicy torów kolejowych otrzymaliśmy z miejscowości Borzysław. Następnie lawinowo spływały do nas identyczne zgłoszenia z miejscowości Moczyłki, Podborsko oraz Tychowo. Okazało się, że na trasie do Szczecinka przejeżdżał pociąg, który najprawdopodobniej miał wadliwe klocki hamulcowe, które tworzyły iskry. Duża temperatura spowodowała zapalenie traw wokół torów kolejowych - powiedział mł. bryg. Jacek Twardoń z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Białogardzie.

Jak dodał, w sumie wysłano sześć zastępów straży pożarnej, które sprawnie ugasiły ogień. - Zatrzymany został pociąg. Osoba odpowiedzialna za przegląd maszyny sprawdza dokładne powody zajścia - powiedział strażak.