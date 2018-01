Wzruszały, przerażały, bawiły do łez. Zobaczcie to jeszcze raz i wybierzcie materiał roku

W lutym Reporter 24 z Lubelszczyzny zabrał nas pod taflę zamarzniętego jeziora, w kwietniu otrzymaliśmy zdjęcia bobra, który zabłądził i dotarł na mszę, w maju polscy żołnierze słali życzenia dla swoich mam. W lipcu otrzymaliśmy dramatyczną relację z pożaru wieży kościoła, nagranie pokazujące bohaterską postawę dróżniczki dotarło do naszej redakcji w sierpniu, a w czerwcu pan Mariusz samotnie leciał Boeingiem 737 z Rodos do Warszawy. W grudniu na Waszych zdjęciach zagościł Superksiężyc, w listopadzie Tom Hanks poznał małą Zoey. W styczniu na A1 zderzyło się 76 samochodów, skalę zniszczeń widać na nagraniu, które otrzymaliśmy na Kontakt 24. W marcu zaalarmowaliście naszą redakcję, kiedy w okolicach Terespola jeden z kierowców postanowił "holować" psa za autem. Nie zapomnijcie o bocianie, który niewzruszony spacerował we wrześniu w Glinojecku. Wybierzcie najlepszy materiał minionego roku!

Materiał stycznia: Karambol-gigant na A1

76 samochodów uczestniczyło w dwóch porannych karambolach niedaleko Piotrkowa Trybunalskiego. Do obu wypadków doszło w tym samym miejscu, na dwóch nitkach autostrady A1. Na Kontakt 24 otrzymaliśmy nagranie zarejestrowane niedługo po pierwszym zderzeniu. Na filmie widać gęstą mgłę i wyłaniające się z niej rozbite auta stojące na nitce w stronę Łodzi. Zobacz więcej

Materiał lutego: Płetwonurek przesyła zdjęcia i ostrzega

Reporter 24, który jest płetwonurkiem, przesłał do nas zdjęcia zamarzniętego jeziora Głębokiego (woj. lubuskie) z perspektywy osoby znajdującej się pod lodem. Zrobił to, ponieważ chciał pokazać czyhające niebezpieczeństwo. - To, że lód jest gruby nie oznacza, że jest bezpieczny. Tu, gdzie widać pęcherze uwięzionego powietrza lód ma po 2 centymetry, ale już obok jest około 40 centymetrów - podkreśla mężczyzna w rozmowie Kontaktem 24. Zobacz więcej

Materiał marca: Kierowca jedzie, a pies na linie biegnie za samochodem

"Ktoś holuje psa za samochodem" - takie zgłoszenie z okolic Terespola w woj. lubelskim otrzymała policja. Służby zawiadomił pan Tomasz, który zauważył auto, a obok niego psa na lince holowniczej. Nagranie przedstawiające zdarzenie otrzymaliśmy na Kontakt 24. Zobacz więcej

Materiał kwietnia: Bóbr przestraszył się petard, na miejsce ruszyli strażacy

Przerażonego bobra w okolicach kościoła w Łopusznie (Świętokrzyskie) dostrzegli mieszkańcy. Na pomoc ruszyła ochotnicza straż pożarna, która nie tylko schwytała zwierzę, ale odwiozła też w bardziej bezpieczne miejsce. Zdjęcia z niecodziennej interwencji otrzymaliśmy na Kontakt 24. Zobacz więcej

Materiał maja: Wysłali niezwykłe zdjęcie na Dzień Matki

Pływając od kilku miesięcy po morzu nie mogą spotkać się z bliskimi. Dlatego w Dzień Matki marynarze Polskiego Kontyngentu Wojskowego Czernicki 2017 postanowili złożyć swoim mamom życzenia w niecodzienny sposób, wysyłając im zdjęcie wielkiego serca. Zobacz więcej

Materiał czerwca: Samotny lot Polaka

To miała być zwykła podróż powrotna samolotem z Rodos do Warszawy. Jednak, kiedy Mariusz wszedł na pokład maszyny, okazało się, że Boeingiem 737 leci sam. - Obsługa poinformowała mnie, że gdyby nie ja, samolot odleciałby pusty - mówi Reporter 24. I dodaje, że swój wyjątkowo samotny, ale szczęśliwy rejs postanowił nagrać. To na pamiątkę. Pochwalił się nią redakcji Kontaktu 24. Zobacz więcej

Materiał lipca: Dramatyczna akcja strażaków na wieży katedry

Spłonęła wieża kościoła katedralnego w Gorzowie Wielkopolskim (Lubuskie). Jak przekazała straż pożarna, akcja gaśnicza zakończyła się w niedzielę w godzinach popołudniowych. W kulminacyjnym momencie z ogniem walczyło 30 zastępów. Informację, zdjęcia oraz nagrania otrzymaliśmy na Kontakt 24. Zobacz więcej

Materiał sierpnia: Rogatka w górze, dróżniczka nie pozwala wjechać na tory

Dyżurna ruchu wyskakuje z budki i biegnie ile sił, by zdążyć przed nadjeżdżającym pociągiem. Powód? Jedna z rogatek opadła prawidłowo, ale ta po drugiej stronie nie zamknęła się z powodu usterki. - Kobieta zatrzymała się przed samochodami i stała tak, aż do przejazdu pociągu - mówił Mirek, który nagrał sytuację z przejazdu kolejowego w Pawonkowie (Śląskie). Film przesłał na Kontakt 24. Zobacz więcej

Materiał września: Bocian przeszedł po pasach, spotkał go Reporter 24

Zupełnie niespeszony obecnością ludzi i samochodów, pewien bocian przechadzał się po przejściu dla pieszych w Glinojecku (Mazowieckie). Nagranie otrzymaliśmy na Kontakt 24. Zobacz więcej

Materiał października: Polak na pokładzie samolotu, w którym wybuchł silnik

- To był chyba najstraszniejszy moment, kiedy przez kilkanaście sekund zaczęliśmy tracić wysokość - relacjonował pan Grzegorz, pasażer samolotu Air France, w którym podczas rejsu z Paryża do Los Angeles wybuchł silnik. Zdjęcia zrobione z pokładu maszyny przysłał na Kontakt 24. Zobacz więcej

Materiał listopada: Tom Hanks próbuje uspokoić córkę Reportera 24

"Sytuacja była dość komiczna" - napisał do naszej redakcji pan Jacek, który razem z rodziną spotkał w Londynie Toma Hanksa. Córka Reportera 24 nie była jednak zachwycona zdarzeniem i cały czas płakała. Do akcji wkroczył sam aktor, który krzyknął "przynieś mi to płaczące dziecko". Później Hanks próbował uspokoić 2,5-latkę. Zobacz więcej

Materiał grudnia: Superksiężyc w obiektywach Reporterów 24

Pełnię Księżyca utożsamia się z między innymi z bezsennością i lunatykowaniem. Ziemski satelita wpływa również na zachowania zwierząt. Już dzisiaj warto spojrzeć w niebo, bo rozświetli je superksiężyc. Reporterzy 24 przysyłają nam swoje zdjęcia. Zobacz więcej

