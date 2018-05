Wypadek w Tatrach. Mężczyzna spadł ze skały

Wypadek w Dolinie Lejowej w Tatrach. Mężczyzna spadł z wysokości ośmiu metrów. W akcji ratunkowej brał udział śmigłowiec Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Pierwszą informację i nagranie otrzymaliśmy na Kontakt 24

Autor: ~Janusz Dawidek odtwórz

Do niebezpiecznego wypadku doszło tuż przed godziną 13. Mężczyzna podczas wspinania się spadł ze skały. Na nagraniu, które otrzymaliśmy na Kontakt 24, widać akcję ratunkową TOPR. Ratownicy transportują na noszach mężczyznę do śmigłowca, po czym odlatują.



- O godzinie 12:52 otrzymaliśmy zgłoszenie o upadku mężczyzny ze skały w Tatrach. Natychmiast wysłaliśmy na miejsce śmigłowiec. Ratownicy przetransportowali poszkodowanego do zakopiańskiego szpitala. Akcja trwała około pół godziny - powiedział Rafał Mikler, dyżurny ratownik Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.



Jak dodał ratownik, mężczyzna spadł z wysokości ośmiu metrów. Poszkodowany prawdopodobnie uczył się wspinaczki.