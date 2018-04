Wybuch na parterze. Dwie osoby w szpitalu

Policja i prokuratura ustalają, co było przyczyną wybuchu, do jakiego doszło w bloku w Świdniku (Lubelskie). Dwie osoby w ciężkim stanie zostały zabrane do szpitala. Pierwszą informację i zdjęcia otrzymaliśmy na Kontakt 24.

Do zdarzenia doszło przed godziną 14 przy ulicy Hallera.

Jak przekazał st. kpt. Paweł Dańko, oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdniku, do wybuchu doszło w jednym z mieszkań na parterze. - Dwie osoby zostały poszkodowane w zdarzeniu i przewiezione do szpitala - powiedział.

Osiem osób zostało ewakuowanych z klatki. - Inspektor nadzoru budowlanego nie stwierdził zagrożenia dla konstrukcji budynku i mieszkańcy mogli wrócić do swoich mieszkań - dodał rzecznik świdnickich strażaków.

To nie był gaz

Mł. asp. Elwira Domaradzka, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji poinformowała, że nie wiadomo co było źródłem wybuchu. - Pogotowie gazowe wykluczyło możliwość wybuchu gazu. Na miejscu pracują policjanci pod nadzorem prokuratura, którzy wyjaśniają okoliczności zdarzenia - powiedziała mł. asp. Domaradzka.

Policjantka przekazała również, że stan osób poszkodowanych jest poważny.