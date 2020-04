Wybory korespondencyjne. Co chcecie o nich wiedzieć?

Wiele wskazuje na to, że 10 maja wybory prezydenckie odbędą się w głosowaniu korespondencyjnym. Jak będzie ono wyglądać? Kiedy zostaną dostarczone karty do głosowania? Czy osoby, które nie mieszkają w miejscu zameldowania, otrzymają pakiety wyborcze? Na Wasze pytania, wątpliwości i obawy dotyczące głosowania za pośrednictwem poczty czekamy w gorącym temacie Kontaktu 24. Zmierzą się z nimi eksperci na antenie TVN24.

RAPORT. WYBORY PREZYDENCKIE 2020

Według zapowiedzi polityków obozu rządowego głosowanie w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odbędzie się 10 maja. Tym razem, po raz pierwszy w historii naszego kraju może się ono odbyć korespondencyjnie. Taka sytuacja rodzi wiele pytań, które przesyłacie do redakcji Kontaktu 24. "Czy istnieje przepis nakazujący natychmiastowe wyjęcie ze skrzynki pocztowej pakietu wyborczego?" - pyta Wacław. Z kolei Izę nurtuje kwestia, co ma zrobić, jeśli w wyborach nie chce wziąć udziału. "Normalnie nie poszłabym do lokalu wyborczego, nie podpisała się na liście wyborczej, czyli nie wrzuciłabym karty wyborczej do urny. A co mam zrobić z pakietem wyborczym dostarczonym do mojej skrzynki pocztowej? Będę musiała go gdzieś odesłać? Wrzucić pusty pakiet do najbliższej skrzynki pocztowej? Będę mogła go wyrzucić do kosza?". Marta zastanawia się, czy i - jeśli tak się stanie - gdzie zostanie jej doręczona karta do głosowania. "Nie mam adresu zameldowania" - argumentuje.

A co Wy chcielibyście wiedzieć na temat korespondencyjnej formuły wyborów? Czekamy na Wasze pytania.