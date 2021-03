Wracają obostrzenia w skali kraju. Wasze pytania

- Na tę chwilę przyjęliśmy rozwiązanie, że obostrzenia, które funkcjonowały w czterech województwach, przechodzą na cały kraj - przekazał na środowej konferencji minister zdrowia. Decyzja spowodowana jest wzrostem zachorowań na COVID-19. Ogólnopolskie obostrzenia będą obowiązywać od 20 marca. W naszym gorącym temacie zadajecie pytania w kwestii.

Minister zdrowia obejmuje restrykcjami kolejne województwa Źródło: Shutterstock

- Nie mamy już przestrzeni do wprowadzania obostrzeń na poziomie regionów. Jedynym wyjściem jest rozszerzenie tych obostrzeń na całą Polskę - przekazał na konferencji szef resortu zdrowia Adam Niedzielski

Obostrzenia mają obowiązywać od soboty, 20 marca, do 9 kwietnia.

Zamknięte zostaną galerie handlowe, muzea, galerie sztuki, hotele oraz kina i teatry. Nie będzie można korzystać z basenów i kortów. Nie będzie natomiast zakazu przemieszczania się.

Uczniowie z klas 1-3 szkół podstawowych wracają do nauki w trybie zdalnym. - Po świętach prawdopodobnie podejmiemy decyzję co do powrotu nauki hybrydowej w klasach 1-3 - przekazał minister Niedzielski.

Zaapelował także do pracodawców, aby w miarę możliwości przejść na pracę zdalną, żeby ograniczyć transmisję wirusa. To już jest ten moment, kiedy znów musimy wrócić do tego trybu pracy – zaznaczył szef MZ.

Surowsze obostrzenia od poniedziałku (15 marca) wróciły w województwach mazowieckim i lubuskim. Do tej pory te ograniczenia obowiązywały w województwie warmińsko-mazurskim i pomorskim.

Ponadto należy pamiętać, że w całym kraju obowiązkowe jest zasłanianie ust i nosa za pomocą maseczki w miejscach publicznych.

Czy wszystkie wprowadzone do tej pory ograniczenia są dla Was jasne? Czy któryś z punków budzi wątpliwości? Czekamy na Wasze pytania i komentarze.