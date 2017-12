Wracacie ze świąt? Poinformujcie nas o utrudnieniach

Na drogach całego kraju pojawili się kierowcy, którzy wracają do domów ze świątecznych wizyt u najbliższych. A Wy już wyjechaliście? O tym, czy natykacie się na utrudnienia, piszcie na Kontakt 24 i przesyłajcie zdjęcia.

Jak podaje Komenda Główna Policji, od piątku do poranku we wtorek na polskich trasach doszło do 330 wypadków drogowych, w których zginęły 34 osoby, a 385 zostało rannych. Zatrzymano blisko 700 nietrzeźwych kierowców. Policjanci największego natężenia na drogach spodziewają się we wtorek w godzinach popołudniowych i wieczornych.

