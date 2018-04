Włamywał się do samochodów, później je podpalał. 24-latek zatrzymany

Policja zatrzymała podejrzanego o podpalenie samochodów w Chełmnie (Kujawsko-Pomorskie). W nocy z soboty na niedzielę spłonęło 11 aut. Jak się okazało mężczyzna podpalał je, żeby zatrzeć ślady po włamaniach. Był pod wpływem amfetaminy. 24-latek usłyszał dziś zarzuty, grozi mu do 15 lat więzienia. Pierwszą informację dotyczącą podpaleń samochodów otrzymaliśmy na Kontakt 24.

Sprawca podpaleń zatrzymany Źródło: TVN 24

11 samochodów na kilku ulicach stanęło w płomieniach w nocy z soboty na niedzielę w Chełmnie. Zatrzymany w tej sprawie mężczyzna przyznał się do podpaleń.

- 24-letni mieszkaniec Chełmna podpalał samochody po to, żeby zatrzeć ślady poprzednich włamań do pojazdów. W związku z tym usłyszał zarzuty nie tylko zniszczenia mienia, za co grozi do pięciu lat więzienia, ale również zarzuty kradzieży z włamaniem albo usiłowania kradzieży z włamaniem, za co grozi do 10 lat więzienia - relacjonował reporter Mariusz Sidorkiewicz.

Jak się okazało, mężczyzna niedawno wyszedł z więzienia, w którym odbywał karę za za podobne przestępstwa. Teraz grozi mu nawet 15 lat więzienia.

- Okazuje się, że 24-latek w momencie gdy podpalał samochody, a wcześniej je okradał, był pod silnym wpływem amfetaminy, dlatego do końca rozmowy z prokuratorem podczas przesłuchania nie potrafił wyjaśnić, dlaczego z powodu chęci tej kradzieży dokonał tak dużych zniszczeń - relacjonował reporter.

Szukał łupów

- Mężczyzna przyznał się do wszystkich zarzucanych mu czynów. Złożył obszerne wyjaśnienia w sprawie - powiedziała Grażyna Wiącek z Prokuratury Rejonowej w Chełmnie. - Pokazywał nawet drogę, którą się przemieszczał, opisywał samochody, które wybierał do podpalenia - poinformowała Grażyna Wiącek.

Jak dodała prokurator, szukał łupów w samochodach. Powiedział, że szukał ładowarki do telefonu. Podpalał tylko te samochody, w których znalazł interesujące go przedmioty. Wtedy podpalał przednie siedzenie, żeby nie było po nim śladu.

Grażyna Wiącek z Prokuratury Rejonowe w Chełmnie o zarzutach Źródło: TVN 24

Duże straty

Ostatecznie łupem mężczyzny padło kilka przedmiotów, takich jak ładowarka do telefonu, nawigacja samochodowa czy dowody rejestracyjne. To niewielkie rzeczy w porównaniu do zniszczeń, jakie spowodował tej nocy. 11 zniszczonych aut w tym przypadku szacuje się na co najmniej kilkadziesiąt tysięcy złotych. Wszystkie nadają się do kasacji.