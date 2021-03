Wiosna, czy to ty? Wasze pogodowe relacje

Choć niektórzy za oknami widzą jeszcze śnieg, to właśnie 20 marca rozpoczęła się wyczekiwana i wytęskniona astronomiczna wiosna. Jak Was przywitała? Czy zauważyliście pierwsze jej oznaki? Czekamy na Wasze relacje!



20 marca o godzinie 10:37 rozpoczęła się astronomiczna wiosna. Jednak patrząc za okno, zimowa aura nie da łatwo za wygraną. Jak pisze synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, przed nami kilka chłodnych i śnieżnych dni, ale wstępnych prognozach na następne tygodnie widać już wiosenne przebłyski.

"Deszcz będzie padał, gdy wróble bardzo świergocą i mocno w kupę się zbiją" - mówi staropolskie przysłowie. A wróble zbijają się w hałaśliwą gromadę, jednak zamiast deszczu pada mokry śnieg. Trzeba wyciągać łopaty do odśnieżania, bo zima nie chce odejść.

Dalsze prognozy są bardziej optymistyczne. Od wtorku będzie nie tylko więcej słońca, ale i temperatura zacznie stopniowo wzrastać. W środę na zachodzie kraju osiągnie 10-11 st. C, w czwartek do 12 st. C. Za tydzień - w sobotę, 27 marca - możliwe już w Polsce 15-16 st. C. Jeszcze bardziej obiecujące są prognozy na koniec miesiąca. W świetle najnowszych wyliczeń modeli prognostycznych około 30 marca temperatura w Polsce wzrosnąć ma do 20 st. C na zachodzie kraju. Grzejące już mocniej słońce, niezasnute chmurami, sprawi, że zapanuje komfort termiczny i ciepło.

Ośnieżony trawnik czy rozkwitające kwiaty? Co widzicie w swoich ogrodach? Czekamy na Wasze materiały!

