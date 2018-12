Widowiskowy skok, grzyb jak kwiat czy akcja ratowania sowy? Wybierz materiał listopada

W listopadzie otrzymaliśmy od was wiele materiałów ze zwierzętami w roli głównej. Wasze kamery zarejestrowały jelenie oraz łosie przebiegające przez jezdnie. Nie ukryły się przed wami także daniele w czasie bekowiska. Nagraliście zjawiskowy skok jelenia nad maską samochodu. Jednak nie tylko zwierzęta mieliście na oku w minionym miesiącu. Wśród nominowanych materiałów znalazł się również australijski grzyb, znaleziony w lesie pod Opolem, a także sprawna akcja ratowania sowy, która zwichnęła skrzydło. Nagranie przedstawiające irytującą jazdę kierowców samochodów ciężarowych, to również materiał, który wzbudził wasze zainteresowanie. Głosować możecie też na relację z przemarszu ze 100-metrową flagą Polski z okazji Święta Niepodległości. Wybierzcie najlepszy materiał listopada.

Który materiał był najlepszy w listopadzie? Chmara jeleni przecina drogę

Łęczycka "Jedynka" dla Niepodległej

Powódź w pustynnym kraju

Zjawiskowy skok jelenia

Zwichnięte skrzydło i lądowanie w ogródku

Daniele w ukrytej kamerze

Zajęli oba pasy, uniemożliwili wyprzedzanie

Australijski grzyb pod Opolem

Chmara jeleni przecina drogę. "Takie stadko trafiło mi się pierwszy raz"

Jeżdżę tamtędy dosyć często. Stąd wiem, że bardzo często pojawiają się tam na drodze zwierzęta i staram się zachować szczególną ostrożność - przyznaje pan Andrzej, przed którego samochód na drogę krajową 25 wybiegła chmara jeleni. Nagranie z okolic Białego Boru (Zachodniopomorskie) przysłał na Kontakt 24. Czytaj więcej

Łęczycka "Jedynka" dla Niepodległej

Przemarsz uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana Pawła II w Łęczycy ze 100-metrową flagą Polski pod Ratusz Miejski. Takie nagranie otrzymaliśmy na Kontakt 24 z okazji obchodzonego w listopadzie Święta Niepodległości. Czytaj więcej

Powódź w pustynnym kraju. "Rzadko są tu takie ulewy"

Ulewne deszcze, które w piątek nawiedziły Kuwejt, spowodowały duże zniszczenia. - Jako że jest to państwo położone na pustyni, rzadko kiedy są tu takie ulewy - relacjonowała Reporterka 24. Na Kontakt 24 przesłała nagranie z miejscowości Fahaheel. Czytaj więcej

Biegł obok auta, chwilę później przeskoczył je. "Byłem w szoku"

Niesamowitą sytuację przeżył Reporter 24, kiedy w pobliżu jego samochodu pojawił się jeleń. Biegł przez chwilę obok pojazdu, a następnie przeskoczył auto i ruszył w dalszą drogę. Tę niecodzienną sytuację udało się zarejestrować na trasie pomiędzy Dąbrówką a Goliną Wielką (Wielkopolskie). - Jak tylko go zobaczyłem, postanowiłem go nagrać - tłumaczył pan Bartek, a nagranie z telefonu wysłał na Kontakt 24. Czytaj więcej

Zwichnięte skrzydło i lądowanie w ogródku. Sowa "nie chciała odlecieć"

- Zdecydowałem się pomóc, bo kocham zwierzęta. Zawsze pomagam, jak tylko mogę - wyjaśnia pan Marcin, który wraz z kolegą pomógł małej sowie włochatce. Zwierzę wylądowało przy jednym z domów w podwarszawskich Markach i z powodu urazu skrzydła nie mogło już odfrunąć. Zdjęcia ze sprawnie przeprowadzonej akcji ratunkowej otrzymaliśmy na Kontakt 24. Czytaj więcej

"Dla miłośników przyrody to prawdziwy rarytas". Nagrał daniele ukrytą kamerą

Gromadzą się w stałych miejscach i nawołują, wabiąc do siebie łanie. Wszystko po to, by przedłużyć swój ród. Daniele i ich spotkanie udało się zarejestrować panu Markowi na terenie Nadleśnictwa Czerniejewo (Wielkopolskie). "Miłośnik zwierząt" - jak sam siebie określa - nagranie przesłał na Kontakt 24. Czytaj więcej

Zajęli oba pasy, uniemożliwili wyprzedzanie. "Trochę to trwało"

Zablokowany przejazd autostradą to efekt zachowania kierowców dwóch samochodów ciężarowych, którzy przez dłuższy czas jechali równolegle obydwoma pasami A2. Nagranie przedstawiające irytujące zachowanie kierowców, zarejestrowane w rejonie Łodzi, otrzymaliśmy na Kontakt 24. Czytaj więcej

"Mój kolega mówił, że to kwiat". Australijski grzyb pod Opolem

Grzyb, który wyglądem przypomina kwiat. Pochodzi z Australii, ale natrafić można na niego także w Polsce. Pokazał to Reporter 24, który znalazł go w Lipnie (Opolskie), a zdjęcia znaleziska przysłał na Kontakt 24. Czytaj więcej

"Mamusia, widzisz?". Stado łosi przed autem Reportera 24

Nie jednego, a kilka łosi spotkał na swojej drodze Reporter 24. - Dzięki wieloletniemu doświadczeniu jako kierowca zawsze bacznie obserwuję drogę. To pozwoliło mi zobaczyć zwierzęta z dużej odległości - mówi pan Jacek. Nagranie z województwa lubelskiego otrzymaliśmy na Kontakt 24. Czytaj więcej

Byliście świadkami niecodziennego zdarzenia lub chcecie pochwalić się nietypowym hobby? Prześlijcie swoje relacje do redakcji Kontaktu 24. Wasze materiały opublikujemy na naszym portalu tvn24.pl. Zdjęcia i filmy mają szansę pojawić się na antenie TVN24. Reporterzy 24 - liczymy na Was!

