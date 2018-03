Walka wiosny z zimą czy awantura na pokładzie? Głosujcie

Reporterzy 24 wypatrywali wiosny, a na koniec tygodnia zaskoczyła ich zima. Lodową krainę nad Bałtykiem odwiedził pan Michał, siłę wiatru na świnoujskiej plaży pokazał nam pan Robert. Dramatyczną relację z pokładu samolotu, który leciał do Egiptu, otrzymaliśmy od pana Radosława, a pokrzepiające nagranie pszczół nad polem kwiatów od pani Mai. Wybierzcie najlepszy materiał!

Który materiał był najlepszy w ostatnim tygodniu? Pierwsze oznaki wiosny? Reporterka 24 ma dowody

Kraina lodu nad Bałtykiem. Bajkowe zdjęcia Reportera 24

"Pijany zaatakował stewardessę", samolot musiał lądować w Sofii

"Wróciła zima". Sypnęło w wielu regionach

Pierwsze oznaki wiosny? Reporterka 24 ma dowody

Autor: ~Maja Wykorzystany w serwisie odtwórz

Ostatni tydzień przyniósł nam ciepło i nadzieję na wiosnę. Krokusy, które pojawiają się na nagraniu Reporterki 24 dowody, że kończy się zima. Meteorolodzy podpowiadają jednak, by nie chować cieplejszych ubrań. Dziękujemy Wam za zdjęcia i prosimy o więcej! Czytaj więcej



Kraina lodu nad Bałtykiem. Bajkowe zdjęcia Reportera 24

Przepiękny, bajkowy wręcz widok, cieszy oko odwiedzających polskie wybrzeże. Zdjęcia, w których absolutnie można się zakochać, otrzymaliśmy na Kontakt 24. Czytaj więcej

"Pijany zaatakował stewardessę", samolot musiał lądować

Autor: ~Radosław Na Antenie odtwórz

Samolot lecący z Wrocławia do Hurghady musiał przymusowo lądować w Sofii. To z powodu jednego z pasażerów, który miał awanturować się na pokładzie maszyny. W asyście straży granicznej został z niej wyprowadzony. Pierwszą informację i nagranie otrzymaliśmy na Kontakt 24. Czytaj więcej

"Wróciła zima". Sypnęło w wielu regionach

Do Polski wróciła zimowa aura. W wielu regionach spadło od kilku do kilkudziesięciu centymetrów śniegu. Pogoda utrudniła sytuację na drogach, w wielu miejscach doszło do wypadków i kolizji. Wasze relacje otrzymaliśmy na Kontakt 24. Czytaj więcej

Taniec wiatru na plaży. Ludzie "nie mogli ustać na nogach"

Spacerowicze musieli stawić czoła ogromnej sile wiatru na plaży w Świnoujściu. Na nagraniu, które otrzymaliśmy od Palmera62, widać, że nie było to łatwe. Pogoda nie oszczędziła nawet łabędzi. Czytaj więcej

Byliście świadkami niecodziennego zdarzenia lub chcecie pochwalić się nietypowym hobby? Prześlijcie swoje relacje do redakcji Kontaktu 24. Wasze materiały opublikujemy na naszym portalu tvn24.pl. Zdjęcia i filmy mają szansę pojawić się na antenie TVN24.

