Wakacje w cieniu drożyzny. Jak inflacja wpłynęła na Wasze plany?

Nadeszły długo wyczekiwane wakacje a wraz z nimi czas urlopów. Przedstawiciele branży turystycznej zauważają, że tegoroczne wakacje różnią się o poprzednich. Staramy się wydawać mniej, wyjeżdżamy na krócej, a czasem w ogóle rezygnujemy z wypoczynku poza domem. Jakie są Wasze wakacyjne plany? Czy tegoroczne wakacje wiążą się dla Was z wyrzeczeniami? Ile planujecie wydać na tegoroczny wypoczynek? Jakie ceny spotykacie na miejscu? Czekamy na Wasze wpisy.

Obecnie wyjeżdżamy na krócej niż jeszcze kilka lat temu. Często są to wyjazdy kilkudniowe. Wynika to przede wszystkim z oszczędności. - Liczbowo obłożenie w obiektach noclegowych jest mniejsze. Na Pomorzu jest to jakieś 50 procent. Ten rok to wzrost wyjazdów zagranicznych. Polacy chętniej wybierają się na południe Europy. To sprawia, że przyjazdy w całej Polsce, nie tylko na Pomorze, są na niższym poziomie - powiedział Łukasz Magrian z Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.

Decydując się na rezerwację w hotelu czy pensjonacie na Pomorzu, wybieramy raczej opcję bez wyżywienia. Jemy w nich, ale nie jest to jedzenie serwowane przez właścicieli tych obiektów. Wielu turystów na własną rękę zaopatruje się w sklepach w niezbędne produkty i przygotowuje posiłki.

Czy wybieracie się w tym roku na wakacje? Gdzie i jak planujecie je spędzić? Czy wzrost cen wpłynął na Wasze plany? Ile planujecie wydać na tegoroczny wypoczynek? Jakie ceny spotykacie na miejscu? Czekamy na Wasze spostrzeżenia.

