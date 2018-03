"W niedzielę rodzinny obiad" kontra "w soboty będę pracowała po 10 godzin". Czy zakaz handlu w niedzielę wpłynie na Wasze plany?

Ja chcę wolne piątki , soboty , niedziele , poniedziałki . To nic , że będę głodny , ale będę leżał . To nic , że inni pojadą na wczasy , to nic , że inni będą stać w korkach na autostradach , to nic . Ja będę leżał . O psiakoś , zapomniałem o dzieciach . Chyba bedą głodne .