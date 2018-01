"W kieszenie nie upchnę" vs "mam materiałową torbę". Zapłacicie za foliówkę przy kasie?

Znowelizowana ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi obowiązuje od 1 stycznia. Nowe przepisy wprowadziły opłatę recyklingową za wydawaną przy kasie jednorazową plastikową torbę. Chociaż zgodnie z ustawą opłata będzie mogła wynosić maksymalnie złotówkę, to w rozporządzeniu do ustawy ustalono jednak, że na razie będzie to 20 groszy. Czy nowe przepisy ograniczą zużycie popularnych foliówek? Czy jesteście gotowi zrezygnować z reklamówek na rzecz toreb wielorazowego użytku? A może od dawna z nich korzystacie? Czekamy na Wasze opinie.

Od 1 stycznia płacimy za foliówki, Foto: Shutterstock | Wideo: tvn24

Obowiązkową opłatą recyklingową objęte będą torby z tworzywa sztucznego o grubości do 50 mikrometrów - siatki o takiej grubości są obecnie najczęściej wydawane przy sklepowych kasach. Bezpłatne będą za to tak zwane zrywki, czyli bardzo lekkie torby z tworzywa sztucznego o grubości poniżej 15 mikrometrów - pod warunkiem, że będą używane wyłącznie ze względów higienicznych lub do pakowania żywności sprzedawanej luzem, czyli na przykład warzyw, owoców, mięsa.

Kwestia opłat za siatki w sklepach nie jest nowa. Część sklepów w latach dwutysięcznych wycofała się z bezpłatnego wydawania toreb, wprowadzając ich odpłatność na poziomie od 5 do 20 groszy za sztukę. Według szacunków, konieczność płacenia za torby na zakupy spowodowała ograniczenie ich stosowania o około 30 procent - z około 470 do 300 toreb na mieszkańca w roku.