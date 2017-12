W kalendarzu grudzień, w ogrodach maj. Relacje Reporterów 24

Za kilka dni w Polsce strzelą korki od sylwestrowego szampana. Tymczasem w ogrodach Reporterów 24 w wielu miejsca kraju, zamiast korków, w ogrodach strzelają pąki kwiatów. Dolny Śląsk, Pomorze, Podlasie - tam natura nie może się zdecydować i serwuje nam w grudniu wyjątkowo wiosenne widoki.

"Wczoraj było w miarę słonecznie, a dzisiaj od rana już niepodzielnie króluje słońce. I jest ciepło. Tylko że jak już od wielu lat to czyni, natura pomyliła się i w te Święta Bożego Narodzenia. Ponieważ żółte kulki, to nie wielkanocne kurczaczki, ale sikorki na choinkach, drzewach i w karmnikach" - napisała do naszej redakcji Jaga, Reporterka 24 z Ornontowic na Śląsku.

"Pąki strzelające w ogrodzie, to nie korki od szampana na zbliżający się Nowy Rok. Jak najbardziej wiosenne, nowe życie. Tylko że właśnie zaczęła się zima. Cóż, może już za niedługo będziemy obchodzić Wielkanoc zimą, a Boże Narodzenie wiosną. To tylko kwestia dat, bowiem sama natura już zdecydowała za nas" - relacjonowała.

"Na Święta Bożego Narodzenia zamiast śniegu znaleźliśmy kurki" - napisał z Czerlonki Leśnej (Podlaskie) Damian. WGłogowie na Dolnym Śląsku zakwitły róże. "W Kobylnicy na Pomorzu kiełkuje trawa" - donosi panibożenka.

W Szczecinie zakwitła japońska wiśnia. O obsypanym kwiatami drzewku przeczytacie więcej na tvnmeteo.pl.