Uwolnili jelenie ze śmiertelnej pułapki. Wybraliście materiał miesiąca

20 osób przez kilka godzin walczyło o uwolnienie dwóch jeleni z błotnistej mazi. To ta relacja zdobyła najwięcej Waszych głosów (42 procent). Zaciekawiła Was też łania podchodząca do domów, która - jak przyznawał Reporter 24 - była "sensacją" wsi (20 procent). Podium zamyka materiał z akcji ratowania sowy (13 procent głosów). Zwycięzcy i wyróżnionym gratulujemy.

Jelenie utknęły w błotnistej mazi. 20 ratujących i kilka godzin akcji

Dwa jelenie szlachetne utknęły w bagnie, około 80 metrów od brzegu. Na pomoc zwierzętom ruszyło 20 osób, które przez kilka godzin walczyły o uwolnienie ich ze śmiertelnej pułapki. Zdjęcia z akcji ratunkowej prowadzonej w okolicach Zalewu Szczecińskiego (Zachodniopomorskie) otrzymaliśmy na Kontakt 24. Czytaj więcej

O płochliwości nie ma mowy. Łania oko w oko z psem

Odwiedza nas od dwóch tygodni. Jest sensacją - przyznaje pan Michał. A mowa o łani, która podchodzi do ogrodzenia domów w podkarpackich Laszczynach. O płochliwości, z której znane są te zwierzęta, nie ma mowy. Mimo szczekającego psa. Czytaj wiecej

"Spisali się znakomicie". Młoda sowa wypadła z gniazda, została uratowana

Młoda sowa wypadła z gniazda i wylądowała na jednym z trawników w Nysie (Opolskie). Z pomocą pospieszył jej mieszkaniec miasta, weterynarz i miejscowi strażacy. Ptak bacznie obserwował przygotowania do akcji i nie stawiał oporu, gdy jeden z ratowników, po drabinie, wnosił go na drzewo. Nagranie z akcji pomocy sowie otrzymaliśmy na Kontakt 24. Czytaj więcej

