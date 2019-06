Usterka uziemiła dreamlinera w Toronto. To miał być jego drugi lot

Boeing 787-9 dreamliner należący do Polskich Linii Lotniczych z powodu usterki nie wyleciał z Toronto. To miał być drugi lot tej maszyny. Do Warszawy wróci w sobotę - zapewnił Adrian Kubicki. Pierwszą informację otrzymaliśmy na Kontakt 24.

Dreamliner LOT-u miał wystartować z Toronto do Warszawy około 4 nad ranem (polskiego czasu). "Po dwóch godzinach oczekiwania w samolocie i podkołowaniu na pas, maszyna zawróciła z powodu usterki. Pasażerowie dostali informację, że to nowy samolot, który miał odbyć swój pierwszy lot" - poinformowała nas internautka, której mąż utknął na kanadyjskim lotnisku.

Samolotem miało lecieć 260 pasażerów. - Piloci boeinga 787-9 dreamliner tuż pod odkołowaniu z miejsca postojowego stwierdzili usterkę mechanizmu sterującego przednią golenią powozia. Choć usterka ta nie ma wpływu na przebieg lotu jej naprawa jest wymagana, by lot mógł się odbyć. W związku z tym zmuszeni zostaliśmy do odwołania rejsu z Toronto do Warszawy. Samolot jest obecnie naprawiany - powiedział w rozmowie z redakcją Kontaktu 24 Adrian Kubicki, rzecznik LOT-u.

Jak dodał, jeszcze dziś uszkodzona część zostanie wymieniona, po czym samolot wyleci do Warszawy. Maszyna ma dotrzeć na Lotnisko Chopina w sobotę przed godziną 9. - Pierwszy rejs samolot odbył z Warszawy do Toronto, z Toronto do Warszawy będzie drugi. Pasażerom zmieniono bilety na inne rejsy, w większości na nasze kolejne połączenia - przekazał Kubicki.