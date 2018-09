Uratowali sarnę, zawędrowali na sam szczyt. Oto materiał miesiąca

Początkowo myśleli, że to może być kot, okazało się jednak, że to sarna w tarapatach. Nagranie, na którym widać akcję ratowania zwierzęcia, zdobyło największe Wasze uznanie. Materiał zdobył aż 54 procent głosów. Rozbawił Was też tańczący policjant podczas Notting Hill Carnival w zachodnim Londynie (19 procent głosów). Podium zamykają łabędzie, które zrobiły sobie przerwę i zablokowały drogę krajową (7 procent głosów). Zwycięzcy i wyróżnionym gratulujemy!

Policjant tańczył podczas Notting Hill Carnival Głosuj Który materiał był najlepszy w ubiegłym miesiącu? Blokują drogę, nie odstraszają ich nawet ciężarówki 7%

Tak żegnano polskich strażaków w Szwecji 4%

"Łzy świętego Wawrzyńca" spadały z nieba 4%

"To było takie sarnie dziękuję. Miłe uczucie" 54%

Dywany z gradu, zalane ulice. Pogodowy armagedon 1%

"Elka" skręciła na czerwonym ze złego pasa. "Błąd instruktora" 6%

Jechali na wczasy, drogę zagrodziły im konie 5%

Policjant tańczył podczas Notting Hill Carnival 19% Dziękujemy za oddany głos! 149 oddanych głosów

I miejsce: "To było takie sarnie dziękuję. Miłe uczucie"

- Niczego nie słyszałem. Gdyby nie żona, to nie miałbym czego ratować - opowiada pan Zbyszek. Do nieczynnej studni włożył drabinę, i to dzięki niej na powierzchnie wyciągnął sarnę. Akcję ratowniczą nagrała żona, a nagranie z miejscowości Górki (Łódzkie) otrzymaliśmy na Kontakt 24. Czytaj więcej

II miejsce: Policjant tańczył podczas Notting Hill Carnival

Zabawa w zachodnim Londynie jest drugim co do wielkości karnawałem po Rio de Janeiro i zarazem największym w Europie. Nic dziwnego, że nie zabrakło na niej naszych Reporterów 24. W tym roku zaostrzono środki ostrożności, imprezę ochraniało ponad 13 tysięcy policjantów. Ale kto powiedział, że podczas pracy nie mogą biesiadować? Taniec jednego z funkcjonariuszy oraz nagrania z parady otrzymaliśmy na Kontakt 24. Czytaj więcej

III miejsce: Blokują drogę, nie odstraszają ich nawet ciężarówki. "Są tu bardzo często"

Rodzina łabędzi zatrzymała się przed fotoradarem i odpoczywała na krajowej "92" w Torzymiu (Lubuskie). Ptaki zablokowały ruch, dlatego auta musiały zwalniać i je omijać. Do zmiany pasa łabędzie przekonało dopiero trąbienie jednego z kierowców. - To droga wylotowa, ruch jest bardzo duży i nie trudno tu o nieszczęście - zaznaczyła Reporterka 24, od której otrzymaliśmy nagranie. Czytaj więcej

***



