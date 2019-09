Uderzył w bariery, zawisł nad potokiem. Był pod wpływem alkoholu

Samochód osobowy uderzył w bariery mostu w Pieszycach (Dolnośląskie). Kierowca był pod wpływem alkoholu, został lekko poszkodowany. Pierwszą informację i zdjęcia otrzymaliśmy na Kontakt 24.

Do zdarzenia doszło przed godziną 11 na moście na ulicy Świdnickiej. Na miejscu pracowały policja i straż pożarna.

- Samochód uderzył w barierki mostu. Doszło do wycieku płynów eksploatacyjnych i oleju z silnika auta - przekazał kpt. Sławomir Dudziński z zespołu prasowego dzierżoniowskiej straży pożarnej. - Przód auta był poza obrysem mostu, ale samochód nie wpadł do koryta rzeki, zatrzymały go barierki - dodał.

Kierowca pod wpływem

Kierowca auta został lekko poszkodowany i opatrzony na miejscu przez zespół pogotowia ratunkowego. Jak poinformowała policja, był pod wpływem alkoholu.

- Miał niecały promil - przekazał dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie.