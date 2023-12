Ubraliście już swoje choinki? Pokażcie zdjęcia!

Motywy świąteczne opanowały witryny sklepowe i ulice miast. Ludzie w pośpiechu załatwiają ostanie sprawunki, bo przecież Boże Narodzenie tuż tuż. Trudno wyobrazić je sobie bez choinki. Pokażcie, jak wyglądają wasze!

Pokazujecie swoje choinki

Święta Bożego Narodzenia zbliżają się wielkimi krokami. Jutro usiądziemy do wigilijnego stołu i będziemy celebrować ten magiczny czas w gronie najbliższych. W wielu domach przygotowania idą pełną parą; mycie okien, kupowanie prezentów, kompletowanie składników do potraw… no i przede wszystkim ubranie choinki!

A czy u was jest już przystrojona? Robiliście to w pojedynkę czy pomagali wam najbliżsi? Zdecydowaliście się na żywą czy sztuczną choinkę? Stawiacie na kolorowe drzewka czy raczej na ujednolicone kolorystycznie? Kupiliście nowe ozdoby czy postawiliście na dekoracje z zeszłych lat? Może robicie je sami?

Pochwalcie się swoim drzewkami! Róbcie zdjęcia i przesyłajcie je na Kontakt 24.

Pogodę na Boże Narodzenie sprawdzisz w tvnmeteo.pl