Tragiczne zderzenie. Nie żyją trzy osoby, dwie zabrały śmigłowce

Śmiertelny wypadek w Zakrzewie (Kujawsko-Pomorskie). W wyniku zderzenia busa z samochodem ciężarowym zginęły trzy osoby, a dwie kolejne zostały zabrane śmigłowcami Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitali. Pierwszą informację oraz nagranie otrzymaliśmy na Kontakt 24.

Do wypadku doszło na drodze wojewódzkiej numer 252 około godziny 13. Zderzył się tam bus z samochodem ciężarowym. Łącznie w wypadku udział brało sześć osób.

- Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący busem, którym jechało 5 osób, zjechał na przeciwległy pas ruchu i uderzył czołowo w jadący z naprzeciwka samochód ciężarowy - powiedziała w rozmowie z TVN24 mł. asp. Marta Białkowska - Błachowicz, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Aleksandrowie Kujawskim.

LPR zabrało dwie osoby

Trzy osoby zginęły na miejscu. To kierowca i dwie pasażerki. Dwie kolejne osoby zostały przetransportowane śmigłowcami Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitali we Włocławku i Bydgoszczy.

Mł. asp. Michał Żbikowski, oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim powiedział w rozmowie z redakcją Kontaktu 24, że stan jednej z poszkodowanych osób jest ciężki.

Kierowca samochodu ciężarowego nie doznał żadnych obrażeń. - Był trzeźwy- powiedziała mł. asp. Białkowska - Błachowicz.

Na miejscu pracuje pięć zastępów straży pożarnej. Policja pod nadzorem prokuratora wyjaśnia okoliczności zdarzenia.

Policja o wypadku w Zakrzewie Źródło: tvn24