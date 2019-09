Tłumy na schodach i korytarzu. Jak wygląda szkoła po reformie?

Podwójny rocznik rozpoczął naukę w szkołach średnich. Z tego powodu dyrektorzy niektórych placówek zdecydowali o utworzeniu dodatkowych oddziałów i przyjęciu większej liczby uczniów niż miało to miejsce w latach ubiegłych. A jak to wygląda w Waszych szkołach? Jest ciaśniej? Stoicie w kolejkach do szatni czy klasy? Korytarze są zatłoczone? W gorącym temacie Kontaktu 24 czekamy na Wasze relacje.

Liceum imienia Emiliana Konopczyńskiego w Warszawie Autor: Dominiq | Źródło: Kontakt 24

W związku z reformą edukacji w roku szkolnym 2019/2020 do pierwszych klas szkół średnich startowali absolwenci podstawówek i gimnazjów.

Od Reportera 24 Dominiqa otrzymaliśmy zdjęcie z liceum im. Emiliana Konopczyńskiego w Warszawie. Internauta poinformował nas, że w tym roku będzie aż 12 klas pierwszych.

Jak sytuacja wygląda w Waszych szkołach? W zawiązku z podwójnym rocznikiem na korytarzach też obserwujecie tłumy uczniów? Stoicie w kolejkach do szatni, klasy? Czekamy na Wasze opinie i zdjęcia.