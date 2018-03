Takiej zimy nie było od blisko 40 lat. Irlandia pod śniegiem, Wasze relacje

Irlandia od prawie czterech dekad nie przeżywała takiej zimy. Intensywne opady śniegu paraliżują komunikację autobusową i kolejową. Zamknięte są sklepy i szkoły. Na Kontakt 24 otrzymujemy zdjęcia i nagrania zasypanych miejscowości.

"Zima stulecia w Irlandii" - napisał internauta o nicku twarogt.

"Pokrywa śniegu sięga 40 centymetrów, a opady nie ustają od ponad 48 godzin. Zamknięte są wszystkie lotniska, szkoły i większość sklepów. Nie działa żaden transport publiczny. W wielu rejonach nastąpiła przerwa w dostawie prądu. Na kilka dni przed planowanym zimowym szturmem ze sklepów masowo wykupowano żywność. Sytuacja ma poprawić się dopiero w sobotę wieczorem" - dodała z kolei Katarzyna.

Takiej zimy nie było od 1982 roku

Od środy w Irlandii szaleje silny wiatr, którego prędkość sięgała nawet 100 kilometrów na godzinę, i odnotowuje się najbardziej intensywne opady śniegu od 1982 roku.

W krytycznym momencie w Irlandii bez prądu było ponad 100 tysięcy domów i firm. W piątek nie działała irlandzka Giełda Papierów Wartościowych, tak samo jak większość szkół oraz urzędów państwowych. Prawie w całym kraju obowiązywało ostrzeżenie meteorologiczne czerwonego, najwyższego stopnia.

W czwartek większość firm poleciła pracownikom, by nie przychodzili do pracy. Również premier Leo Varadkar zaapelował do mieszkańców, by nie wychodzili z domów do godziną 16 w piątek.

W czwartek po południu zamknięto lotnisko w Dublinie. Ze względu na trudne warunki pogodowe wszyscy przewoźnicy zawiesili swoje połączenia. Irlandzkie linie lotnicze Aer Lingus zawiesiły rejsy w czwartek o godzinie 16 czasu polskiego, a Ryanair o 17. Służby wciąż pracują nad oczyszczaniem drogi startowej, dróg kołowania oraz stanowisk postojowych. Władze lotniska poinformowały, że planują otworzyć je w sobotę rano.

Autor: ~Marcin "Dublin. Sytuacja wygląda naprawdę poważnie. Od środy obowiązuje czerwony alert pogodowy. Od wczoraj śnieg sypie bez przerwy i wieje bardzo silny wiatr. Nie działa transport publiczny, pozamykane są szkoły"

Autor: ~Naomi "Po całonocnych opadach śniegu utworzyły się ponad metrowe zaspy. Nadal pada i wieje"

Autor: ~Piotr Killarney "Zima zawitała do całej Irlandii. Zamknięte są lotniska w Dublinie, Cork i Kerry. Mróz miejscami przekracza - 6-8 stopni, co jak na irlandzkie warunki jest temperaturą niespotykaną. Od wczoraj pozamykane są szkoły i 90 procent sklepów. Zdjęcia z Killarney w hrabstwie Kerry"

Autor: ~Mariusz (Wexford) "Atak zimy w Irlandii. County Wexford"

Autor: ~Artur2770 "Atak zimy w Dublinie, autostrada M50"