Tak budzi się Polska. Malowniczy wschód słońca u Reporterów 24

Jasny błękit, mocna fuksja, intensywny pomarańcz - tak wygląda niebo o poranku w wielu miejscach kraju. Na Kontakt 24 wysyłacie swoje zdjęcia i nagrania nieba. Pięknie podświetlone chmury robią wrażenie!

Zdjęcia pięknego poranka otrzymaliśmy między innymi z Władysławowa, Ornontowic (Śląskie), Częstochowy, Pucka czy Chorzowa.

Nacieszmy się tymi słonecznymi chwilami, bowiem meteorolodzy prognozują pogorszenie się dzisiejszej pogody. Należy przygotować się na opady deszczu, deszczu ze śniegiem i marznącego deszczu.

Możliwa gołoledź. Pogodne okażą się jedynie regiony wschodnie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 1 st. C na Suwalszczyźnie i Podlasiu do 7 st. C na Dolnym Śląsku - podają synoptycy z tvnmeteo.pl.

Was również przywitał malowniczy wschód słońca? Czekamy na Wasze zdjęcia!