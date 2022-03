Szykują się kolejne zmiany w podatkach. Co chcielibyście wiedzieć?

Na 1 lipca planowana jest kolejna rewolucja w podatkach. Po zmianach wprowadzonych na początku 2022 roku, nazywanych przez rządzących Polskim Ładem, wielu z nas może być zdezorientowanych. Jakie zmiany wejdą w życie? Co to oznacza dla podatników? Co chcielibyście wiedzieć? Wasze pytania zadamy w piątkowym "Jeden na Jeden" wiceministrowi finansów, Arturowi Soboniowi.

Od 1 lipca szykują się kolejne zmiany w podatkach Źródło: Shutterstock

Polski Ład i wielkie zamieszanie

Na początku roku 2022 weszły w życie zmiany w podatkach, określane wcześniej jako Polski Ład. Główne założenia to wzrost kwoty wolnej od podatku, wzrost progu podatkowego do poziomu 120 tys. zł, ale także likwidacja odliczenia składki zdrowotnej od podatku plus zmiana sposobu jej obliczania w przypadku przedsiębiorców.

W praktyce początek roku przyniósł dużo zamieszania związanego ze zmianami w podatkach 2022. Część podatników szybko sprawdzała, czy powinni i mogą składać PIT-2, który pozwala uwzględniać wyższą kwotę wolną od podatku. Wiele pytań budziła też kwestia ulgi dla klasy średniej, w przypadku której można było złożyć wniosek o niestosowanie. Efekt był taki, że część osób otrzymała w styczniu, a nawet kolejnych miesiącach pensje niższe niż wynikało to z rządowych zapowiedzi z 2021 roku.

Kolejne podatkowe zmiany w 2022 roku. Co się zmieni?

Najważniejsze zmiany podatkowe 2022, które mają wejść w życie 1 lipca, ale z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2022 to likwidacja ulgi dla klasy średniej oraz obniżenie stawki PIT z 17 do 12 proc. Ważnymi elementami będą też możliwość złożenia PIT-2 u więcej niż jednego pracodawcy oraz przywrócenie możliwości wspólnego rozliczenia rodzica samodzielnie wychowującego dziecko (Polski Ład wprowadził zamiast tego ulgę w kwocie 1500 zł).

Zmiany w podatkach 2022. Kto skorzysta?

Co oznaczają dla naszych pensji ubrane w projekt najnowsze zapowiedzi? Jaki będzie łączny efekt likwidacji ulgi dla klasy średniej w połączeniu z obniżeniem stawki PIT?

Jak wynika z wyliczeń Małgorzaty Samborskiej, partnerki w firmie doradczej Grant Thornton, korzyść w stosunku do aktualnie obowiązujących rozwiązań odczują już osoby z pensją na poziomie 4 tys. zł brutto. W tym przypadku zysk wyniesie 35 zł - o tyle wyższy będzie przelew za pracę w lipcu. W skrajnym przypadku lepiej zarabiający podatnik zyska - w stosunku do przepisów ze stycznia 2022 - 375 zł miesięcznie.

Okres od 1 stycznia do 30 czerwca według zapowiedzi wiceministra finansów Artura Sobonia zostanie uwzględniony w rozliczeniu rocznym w jednolitym systemie, czyli z 12 proc. stawką PIT. Z punktu widzenia podatnika oznacza to zwrot nadpłaconego podatku w pierwszej połowie roku.

Jednocześnie - jak zwraca uwagę Samborska - "obniżenie stawki podatkowej PIT z 17 proc. do 12 proc. w połączeniu z likwidacją ulgi dla klasy średniej oznacza, że mocno w górę idzie tak zwany próg neutralności Polskiego Ładu, czyli poziom, przy którym reforma staje się dla podatnika neutralna w stosunku do stanu prawnego z 2021 roku".

Na zmianach podatkowych wprowadzonych w 2022 roku pracownik tracił, jeśli jego wynagrodzenie przekraczało poziom 12 800 zł brutto. Jeśli zapowiedziane w ubiegłym tygodniu zmiany wejdą w życie, strata będzie dopiero po przekroczeniu progu 16 000 zł brutto.

Co chcielibyście wiedzieć o zapowiadanych zmianach? Czy macie jakieś pytania? Wpiszcie je w Gorącym Temacie, a my zadamy je naszym gościom. W piątek 1 kwietnia przedstawimy je w programie "Jeden na Jeden" wiceministrowi finansów, Arturowi Soboniowi.