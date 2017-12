"Świecąca chmura" i zaskakująca pogoda. Wybierz materiał tygodnia

Pora wybrać najlepszy materiał ubiegłego tygodnia. Przedstawiamy pięć propozycji. Który materiał zdobędzie najwięcej Waszych głosów? Wybór należy do Was. Zapraszamy do głosowania!

Który materiał był najlepszy w ubiegłym tygodniu? "Świecąca chmura" na nocnym niebie. To test Rosjan

W kalendarzu grudzień, w ogrodach maj. Relacje Reporterów 24

Tłum, przepychanki i krzyki "puśćcie dzieci". Turyści wracali z Morskiego Oka

Autokar zapalił się w czasie jazdy. Z silnika buchały płomienie

Powrót zimy w obiektywach Reporterów 24 Głosuj Który materiał był najlepszy w ubiegłym tygodniu? "Świecąca chmura" na nocnym niebie. To test Rosjan 11%

W kalendarzu grudzień, w ogrodach maj. Relacje Reporterów 24 22%

Tłum, przepychanki i krzyki "puśćcie dzieci". Turyści wracali z Morskiego Oka 22%

Autokar zapalił się w czasie jazdy. Z silnika buchały płomienie 34%

Powrót zimy w obiektywach Reporterów 24 11% Dziękujemy za oddany głos! 9 oddanych głosów zobacz wyniki

"Świecąca chmura" na nocnym niebie. To test Rosjan

Mieszkańcy wielu województw zauważyli tajemniczy jasny obiekt, wiszący na nocnym niebie. Hipotez na to, czym jest zagadkowy dysk światła, nie brakowało, ale już wiemy oficjalnie, co się stało. Czytaj więcej

W kalendarzu grudzień, w ogrodach maj. Relacje Reporterów 24

Za kilka dni w Polsce strzelą korki od sylwestrowego szampana. Tymczasem w ogrodach Reporterów 24 w wielu miejsca kraju, zamiast korków, w ogrodach strzelają pąki kwiatów. Dolny Śląsk, Pomorze, Podlasie - tam natura nie może się zdecydować i serwuje nam w grudniu wyjątkowo wiosenne widoki. Czytaj więcej

Tłum, przepychanki i krzyki "puśćcie dzieci". Turyści wracali z Morskiego Oka

Autor: Jasiak87 Na Antenie odtwórz

Grupa około 45 turystów, w tym trzy rodziny z dziećmi, utknęła wieczorem na drodze z Morskiego Oka (Małopolskie). Według relacji jednego z nich, na wóz, który miał ich zwieźć na dół, czekali półtorej godziny. Nagranie otrzymaliśmy na Kontakt 24. Czytaj więcej

Autokar zapalił się w czasie jazdy. Z silnika buchały płomienie

Autor: ~goddanny Wykorzystany w serwisie odtwórz

Ogień wydostający się z silnika zauważył kierowca. Pojazd z pasażerami zapalił się podczas jazdy w miejscowości Skrobotowo (Zachodniopomorskie). Informację oraz nagranie otrzymaliśmy na Kontakt 24. Czytaj więcej

Powrót zimy w obiektywach Reporterów 24

W południowych regionach kraju padał śnieg. Na tyle mocno, że Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed intensywnymi opadami śniegu. Na Kontakt 24 otrzymaliśmy wiele Waszych śnieżnych relacji z województw: śląskiego, małopolskiego oraz łódzkiego. Czytaj więcej

***

Byliście świadkami niecodziennego zdarzenia lub chcecie pochwalić się nietypowym hobby? Prześlijcie swoje relacje do redakcji Kontaktu 24. Wasze materiały opublikujemy na naszym portalu tvn24.pl. Zdjęcia i filmy mają szansę pojawić się na antenie TVN24.

W poprzednich głosowaniach na "materiał tygodnia" wygrały następujące relacje:

Księżyc jak rogalik na zdjęciach Reporterki 24

Polacy zwiedzali Tasmanię i natknęli się na wyjątkowy okaz

Noc inna niż wszystkie. Niezwykły superksiężyc

"Szalona karetka" pędzi ulicą, piesza na pasach odskakuje. Sekundy od tragedii

Polska choinka już w Watykanie



Piwo rozlało się na "gierkówce". Po zderzeniu trzech ciężarówek

"Proszę, przestań płakać". Tom Hanks próbuje uspokoić córkę Reportera 24

Niebo zafalowało nad Polską. Nagranie Reporterki 24

Przystanek autobusowy jak garaż. Przyciąga "mistrzów" parkowania

Czerwone Słońce nad Polską w obiektywie Reportera 24

Sarna wpadła do rzeki, ratowali ją strażacy. Nagranie Reportera 24



"Zobaczyłem odpadające części". Polak na pokładzie samolotu, w którym wybuchł silnik

Bocian przeszedł po pasach, spotkał go Reporter 24

Dziesięć amerykańskich wozów bojowych uszkodzonych pod Toruniem

Dziecko wybiega wprost pod koła samochodu. Kierowca pokazuje nagranie

Auto ucieka, cysterna się przewraca na A4. Nagranie Reportera 24



"Kochane i przytulaśne". Alpaki na spacerze zwiedzały stolicę

Nagranie z wypadku radiowozu eskortującego szefa NATO



Burza uwięziła ich na drodze. Dramatyczne nagranie z auta

"Bohaterska dróżniczka". Rogatka w górze, kobieta nie pozwala wjechać na tory

Zawyły syreny, zatrzymały się miasta. Wasze relacje z godziny "W"

Apel o weto z chorwackiej plaży materiałem tygodnia



Ulice wypełniły tłumy protestujących. Relacje Reporterów 24

Stado dzików truchcikiem na Stadion Narodowy

Pożar katedry. Z wieży wydobywały się płomienie

"Pani poczeka, bo się łamie!". Ogromne drzewo spada tuż przed kobietą

"Łoślizg" na nagraniu Reportera 24. Zwierzę wbiegło tuż przed samochód

Stali w kolejce do granicy, zaczęli tańczyć. "Celnicy się do nas uśmiechali"

"Cześć! Lecę samolotem. Sam!". Niezwykła podróż Polaka

Groźne chmury nad miastem. Niezwykłe nagranie Reportera 24

Spowodował kolizję i ruszył przez miasto. Policyjny pościg za koniem

Bóbr na plaży w Gdańsku. "Chwilę się wygrzewał, po czym płynął dalej brzegiem morza"

"Przestraszyła się ciężarówki, utknęła w ogrodzeniu". Przechodnie i strażacy ruszyli na pomoc sarnie

Uderzył w dach hali, odbił się i odleciał. Wypadek podczas zawodów balonowych



Bocian czarny w ogrodzie Reportera 24. Regularnie wyjada rybki z sadzawki

"Warczał, próbował gryźć". Bóbr przestraszył się petard, na pomoc ruszyli strażacy

Bliskie spotkanie Księżyca z Jowiszem na Waszych zdjęciach

Tłumy turystów w tatrzańskiej dolinie. "Krokusowe szaleństwo"

"Był wycieńczony, walczył o życie". Akcja ratowania żurawia na nagraniu Reportera 24

Śmigłowiec z antyterrorystami nad miastem. Policja: to ćwiczenia

150-letnia willa z drona. Tak wygląda kilka godzin po pożarze

"No woman, no kraj". Relacja Reportera 24 ze strajku kobiet

Kierowca jedzie, a pies na linie biegnie za samochodem. "On nie ma siły"

Po podwójnej ciągłej, spychając auta. Przejazd kolumny w okolicach Wisły

"Żubry są potulne jak baranki". Reporter 24 w Puszczy Białowieskiej

Największy na świecie samolot pasażerski wylądował w Warszawie



Podróżuje mimo choroby, a w ręku ma bilet na koniec świata



"Takiej zaspy jeszcze nie widziałem". Ściana śniegu na Podkarpaciu

Przez lata straszyło w górach. Widmo Brockenu uchwycone na zdjęciu

Rozbłysło wielkie serce WOŚP

Wyjrzał przez okno i zobaczył niezwykły widok. To sarna albinos