Spragniony ptaszek pił z ręki. Wybraliście materiał tygodnia

W tym tygodniu wybieraliście pomiędzy materiałami przyrodniczymi, a nagraniem przedstawiającym kierowcę, który stracił panowanie nad samochodem i uderzył w restaurację. Wasze największe uznanie zdobyła historia zniczka zwyczajnego, małego ptaszka, którym zaopiekowali się Reporterzy 24. Wyróżniliście galerię jesiennych krajobrazów i nagranie przedstawiające Księżyc Myśliwych. Zwycięzcy i wyróżnionym gratulujemy.

Który materiał był najlepszy w ostatnim tygodniu? Spragniony ptaszek pił z ręki

Wypadł z drogi, wjechał w restaurację

Sztorm, wiatr i krupa śnieżna

Księżyc Myśliwych w obiektywach Reporterów 24

Słońce, czysty jesienny błękit i wiatr Głosuj Który materiał był najlepszy w ostatnim tygodniu? Spragniony ptaszek pił z ręki 73%

Wypadł z drogi, wjechał w restaurację 5%

Sztorm, wiatr i krupa śnieżna 1%

Księżyc Myśliwych w obiektywach Reporterów 24 9%

Słońce, czysty jesienny błękit i wiatr 12% Dziękujemy za oddany głos! 310 oddanych głosów

I miejsce: Spragniony ptaszek pił z ręki. "Nie bał się nas. Z łatwością dał się złapać"

To było niecodzienne spotkanie. Mały, szaro-zielony ptaszek z żółtą "czapeczką" odwiedził Reporterów 24. Był to zniczek zwyczajny, jeden z najmniejszych ptaków Europy. A do tego bardzo spragniony. Nagranie otrzymaliśmy na Kontakt 24. Czytaj więcej

II miejsce: Słońce, czysty jesienny błękit i wiatr

Dzisiaj prawie od rana świeciło słońce. Wiatr w porywach urywał głowy i pędził białe chmurki po czystym błękicie nieba. To cena, jaką trzeba było zapłacić za piękne, wolne od płacht smogu niebo i haust świeżego powietrza. Czytaj więcej

III miejsce: Księżyc Myśliwych w obiektywach Reporterów 24

Za nami pełnia Księżyca. Choć doszło do niej w środę na chwilę przed godziną 19, przez całą noc uwiecznialiście Srebrny Glob a zdjęcia wysyłaliście na Kontakt 24. Czytaj więcej

Byliście świadkami niecodziennego zdarzenia lub chcecie pochwalić się nietypowym hobby? Prześlijcie swoje relacje do redakcji Kontaktu 24. Wasze materiały opublikujemy na naszym portalu tvn24.pl. Zdjęcia i filmy mają szansę pojawić się na antenie TVN24.

