Spragniony ptak, odsłony jesieni czy inwazja biedronek? Wybieracie materiał października

Pożegnaliśmy październik - pora się zastanowić, który materiał był najlepszy w minionym miesiącu. Wybór nie jest jest łatwy. Wśród wyróżnionych pozycji znajdują się zdjęcia i nagrania przedstawiające łanie na drodze, inwazję biedronek azjatyckich, niesamowite ujęcia jesieni. Uwagę przykuwa również konwój, który zgubił amunicję na autostradzie, obywatelskie zatrzymanie pijanego kierowcy oraz spragniony ptaszek, który pił z ręki. Jeden z nich otrzyma tytuł materiału października. Który? Zadecydujcie.

Potrójne spotkanie z naturą. Na drogę wyskoczyły łanie

Przełom września i października to okres godowy jeleni, zwany rykowiskiem. Jak przekonał się Reporter 24, czas ten może być niebezpieczny dla kierowców podróżujących zalesionymi trasami. Przed maskę jego samochodu wyskoczyły trzy łanie. Nagranie przedstawiające sytuację, do jakiej doszło w okolicach Jedliny Zdroju (Dolnośląskie), przesłał na Kontakt 24. Czytaj więcej

Inwazja biedronek azjatyckich. „Brudzą ściany”, "gryzą"

Jesienią w Polsce masowo pojawiły się biedronki azjatyckie. - Brudzą ściany swoją żółtą wydzieliną, gryzą, próbują się dostać do wnętrza budynku, gdzie pewnie chcą przezimować - poinformował Reporter 24 irek84. Zdjęcia i nagranie przedstawiające owady otrzymaliśmy na Kontakt 24. Czytaj więcej

W barwach jesieni

Coraz wcześniej zapada zmrok, coraz chłodniejsze stają się noce. Soczystą zieleń liści wypierają brązowe i złote barwy. W lasach zaroiło się od grzybów, zakwitły wrzosy. Mamy jesień. Zobacz zdjęcia

Jechali A4. Konwój zgubił skrzynie z amunicją

Pięć skrzyń z amunicją zgubili amerykańscy żołnierze, którzy jechali dolnośląskim odcinkiem autostrady A4. Kierowcy musieli liczyć się z utrudnieniami. Sprawę bada Żandarmeria Wojskowa. Pierwszą informację i nagranie otrzymaliśmy na Kontakt 24. Czytaj więcej

Jesienne ujęcia czworonoga

Jesień to dobry czas na fotografowanie czworonożnych przyjaciół. Można się o tym przekonać oglądając zdjęcia Reportera 24. Czytaj więcej

Słońce, czysty jesienny błękit i wiatr

"Prawie od rana świeciło słońce. Wiatr w porywach urywał głowy i pędził białe chmurki po czystym błękicie nieba. To cena, jaką trzeba było zapłacić za piękne, wolne od płacht smogu niebo i haust świeżego powietrza" - opisywała Reporterka 24. Swoje zdjęcia przesłała na Kontakt 24.

Spragniony ptaszek pił z ręki. "Nie bał się nas. Z łatwością dał się złapać"

To było niecodzienne spotkanie. Mały, szaro-zielony ptaszek z żółtą "czapeczką" odwiedził Reporterów 24. Był to zniczek zwyczajny, jeden z najmniejszych ptaków Europy. A do tego bardzo spragniony. Nagranie otrzymaliśmy na Kontakt 24. Czytaj więcej

Zjeżdżał "od prawej do lewej". Obywatelskie zatrzymanie pijanego kierowcy

Niebezpieczne zachowanie kierowcy zaobserwował i nagrał Reporter 24, który jechał z rodziną drogą krajową numer 16. Na wysokości miejscowości Podlejki (Warmińsko-Mazurskie) doprowadził do zatrzymania samochodu, a gdy podszedł do pojazdu, wyczuł woń alkoholu. Kierowca został zatrzymany przez policję. Nagranie otrzymaliśmy na Kontakt 24. Czytaj więcej

