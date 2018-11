Spragniony mysikrólik rozgromił konkurencję. Wybraliście materiał października

Nagranie przedstawiające spragnionego szaro-zielonego ptaszka podbiło wasze serca i zostało wybrane materiałem października. Na drugim miejscu uplasowały się zdjęcia psa w jesiennej scenerii, zaś trzecie miejsce zajęły materiały przedstawiające barwy jesieni. Zwycięzcy oraz wyróżnionym serdecznie gratulujemy.

Który materiał był najlepszy w październiku? Potrójne spotkanie z naturą. Na drogę wyskoczyły łanie

Inwazja biedronek azjatyckich

W barwach jesieni

Jechali A4. Konwój zgubił skrzynie z amunicją

Jesienne ujęcia czworonoga

Słońce, czysty jesienny błękit i wiatr

Spragniony ptaszek pił z ręki

Obywatelskie zatrzymanie pijanego kierowcy Głosuj Który materiał był najlepszy w październiku? Potrójne spotkanie z naturą. Na drogę wyskoczyły łanie 4%

Inwazja biedronek azjatyckich 4%

W barwach jesieni 7%

Jechali A4. Konwój zgubił skrzynie z amunicją 3%

Jesienne ujęcia czworonoga 22%

Słońce, czysty jesienny błękit i wiatr 2%

Spragniony ptaszek pił z ręki 54%

Obywatelskie zatrzymanie pijanego kierowcy 4% Dziękujemy za oddany głos! 255 oddanych głosów

I miejsce: Spragniony ptaszek pił z ręki. "Nie bał się nas. Z łatwością dał się złapać"

Autor: ~atexandrzej Wykorzystany w serwisie Materiał miesiąca Najciekawszy materiał miesiąca - wybór redakcji

Materiał tygodnia Najciekawszy materiał tygodnia - wybór redakcji odtwórz

To było niecodzienne spotkanie. Mały, szaro-zielony ptaszek z żółtą "czapeczką" odwiedził Reporterów 24. Był to zniczek zwyczajny, jeden z najmniejszych ptaków Europy. A do tego bardzo spragniony. Nagranie otrzymaliśmy na Kontakt 24.

Czytaj więcej

II miejsce: Jesienne ujęcia czworonoga

Jesień to dobry czas na fotografowanie czworonożnych przyjaciół. Można się o tym przekonać oglądając zdjęcia Reportera 24.

Czytaj więcej

III miejsce: W barwach jesieni

Coraz wcześniej zapada zmrok, coraz chłodniejsze stają się noce. Soczystą zieleń liści wypierają brązowe i złote barwy. W lasach zaroiło się od grzybów, zakwitły wrzosy. Mamy jesień.

Zobacz zdjęcia

***



Byliście świadkami niecodziennego zdarzenia lub chcecie pochwalić się nietypowym hobby? Prześlijcie swoje relacje do redakcji Kontaktu 24. Wasze materiały opublikujemy na naszym portalu tvn24.pl. Zdjęcia i filmy mają szansę pojawić się na antenie TVN24. Reporterzy 24 - liczymy na Was!

W poprzednich miesiącach zwyciężyli:

Materiał września: Niezwykły pokaz ptaków. "Tańczyły nad wodą"

Materiał sierpnia: "To było takie sarnie dziękuję. Miłe uczucie"

Materiał lipca: Szopy na drzewie. "Kto wam pozwolił przyjść do mnie mieszkać?"



Materiał czerwca: "Historia przyjaźni psa i zajączka materiałem czerwca"

Materiał maja: "Mała, czarna kulka" na ruchliwej ulicy. Zatrzymał się i uratował kotka

Materiał kwietnia: "Widać było, że długo walczyła o życie". Pomogli tonącej łani

Materiał marca: Dzik na pasach. Przechodził na zielonym świetle

Materiał lutego: "Słonina ginęła, aż sprawca został nagrany"

Materiał stycznia: Samochód pojawia się znikąd i uderza w skodę. Chmura części na A1