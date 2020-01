Spektakularna zorza, dronem nad Peru czy śremskie "oszukać przeznaczenie"? Głosujcie

Pora na grudniowe podsumowanie najlepszych materiałów nadsyłanych do redakcji Kontaktu 24. O tytuł materiału miesiąca walczą dwie galerie przedstawiające magiczny wschód słońca na Śnieżce, a także niesamowita zorza polarna uchwycona w Norwegii. Jest też Peru z lotu ptaka i "pierścień ognia" w Omanie. Są konie pasące się przed szkołą w Krakowie i spotkanie łosi we mgle. Uwadze nie może też umknąć nagranie ze Śremu, gdzie pieszy cudem unika potrącenia przez dwa samochody. Zapraszamy do głosowania.

Który materiał był najlepszy w styczniu? Magiczny wschód słońca na Śnieżce

Stado koni na gigancie

Królowa polskich gór w zimowej scenerii

"Chmury zaczęły znikać i pojawiła się tańcząca obłędnie zorza"

Dronem nad Peru. "Zachwyca z ziemi i powietrza"

Spotkanie łosi we mgle

Tak oszukuje się przeznaczenie

"Jeden z piękniejszych poranków". Magiczny wschód słońca na Śnieżce

Jak pięknie może być o poranku na Śnieżce, przekonał się Reporter 24. Zdjęcia z tej zimowej krainy wysłał na Kontakt 24. Czytaj więcej

Przechodziły przez ulicę, pasły się przed szkołą. Stado koni na gigancie

Zdezorientowane zwierzęta zauważyli przechodnie na jednej z ulic Krakowa. Zaniepokojeni zawiadomili Krakowskie Stowarzyszenie Obrony Zwierząt. Okazało się, że konie mieszkają w pobliskiej stadninie. Informacje oraz zdjęcia otrzymaliśmy na Kontakt 24. Czytaj więcej

Królowa polskich gór w zimowej scenerii. Wyjątkowe chwile o wschodzie słońca

Zdjęcia z karkonoskiej "stacji polarnej" otrzymaliśmy od Reportera 24 Rafała Kotylaka. "Dla mnie jako fotografa był to chyba najciekawszy i najpiękniejszy wschód słońca, który przeżyłem na szczycie Śnieżki" - napisał. Czytaj więcej



"Chmury zaczęły znikać i pojawiła się tańcząca obłędnie zorza"

- Moim niespełnionym marzeniem było zobaczyć i sfotografować zorzę polarną - napisał Reporter 24 Tomasz Iwaniuk. Niezwykłe zjawisko udało mu się uchwycić na północ od norweskiego miasta Tromso. Magiczne zdjęcia przesłał na Kontakt 24. Czytaj więcej

Dronem nad Peru. "Zachwyca z ziemi i powietrza"

Gdy w Polsce szaro i buro, Reporter 24 wraca pamięcią do podróży po Peru. By podzielić się pozytywną energią, galerię niezwykłych zdjęć z drona zamiescił także w serwisie Kontaktu 24. Czytaj więcej

Spotkanie łosi we mgle

Poranne mgły zapewniają niesamowite widoki. Przekonał się o tym pan Michał, który na Kontakt 24 wysłał zdjęcia i nagranie spotkania dwóch łosi na tle białej zasłony. Czytaj więcej

Tak oszukuje się przeznaczenie

Autor: ~otoprzyczepy Na Antenie

23-latka nie ustąpiła pierwszeństwa i zderzyła się z samochodem osobowym w Śremie (Wielkopolskie). Auta wpadły na chodnik i cudem ominęły pieszego, stojącego przed pasami. Wszystko zarejestrowała kamera monitoringu. Nagranie otrzymaliśmy na Kontakt 24. Czytaj więcej

"Pierścień ognia" na niebie. Spektakularne zjawisko w święta

26 grudnia w niektórych częściach świata można było dostrzec na niebie rzadkie zjawisko. Pierścieniowe zaćmienie Słońca przyciągnęło tłumy obserwujących, w tym pana Norberta. Zdjęcia z Omanu otrzymaliśmy na Kontakt 24. Czytaj więcej

Byliście świadkami niecodziennego zdarzenia lub chcecie pochwalić się nietypowym hobby? Prześlijcie swoje relacje do redakcji Kontaktu 24. Wasze materiały opublikujemy na naszym portalu tvn24.pl. Zdjęcia i filmy mają szansę pojawić się na antenie TVN24.

